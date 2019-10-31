5G已经正式到来，不用等到11月1日，三大运营商已经提前公布5G套餐资费。那么，中国移动、中国联通以及中国电信，究竟谁的5G套餐更优惠，它们的资费又有什么的差异呢？现在，就让我们来为各位解答这些疑问。

似乎是约好的，三大运营商的套餐资费差异并不大

不知道是不是进行了提前的通气，三大运营商的5G网络资费竟然惊人的相似，无论是联通、移动还是电信都提供由128/129至598/599元档位的多档套餐，三者的起始资费和最高资费几乎没有任何区别。

其中中国移动资费最低，它提供了最低128起步的套餐，其中包含了30GB 5G流量以及500分钟语音通话；而中国联通和中国电信的基础套餐则从129元起步，它们所包含的套餐内容也都和中国移动相同。

唯一的区别在于，中国移动仅提供了5档套餐选择，包括198元/298元/398元/598元，它们分别包括60GB/100GB/150GB/300GB全国高速流量以及不同的通话时间。中国联通则在每档套餐贵1元的基础上，多提供了一档159元档位的选择，它包含了40GB流量和500分钟通话。而中国电信则在中国移动的基础上提供了169元和239元的套餐，它们包括40GB全国流量800分钟通话以及80GB流量1000分钟通话，整体选择更多。

具体的套餐内容，情况如下：

（中国移动）

（中国联通）

（中国电信）

优惠大同小异，但套餐的速率其实有所差异

目前，三大运营商都提供了6个月的老用户优惠，不过略有区别。5年以上的中国移动用户能以7折的价格选择5G套餐，中国电信和中国联通则为3年以上的老用户提供了7折优惠，而若网速不满三年，老用户也可以以8折的价格升级至5G。

然而，有一些小细节是值得注意的。首先，5G网络并不会像4G无限流量套餐那样区分高速和低速流量，这意味着用户使用时始终能以最高速使用5G，不过根据5G套餐的不同，三大运营商还是对5G网络的最高速率进行了一定的限制。

以中国移动为例，它提供了5G基础、5G优享以及5G极速三种速率，它们分别对应300Mbps、500Mbps和1Gbps，其中个人版套餐无论多贵都只能享受5G优享速率，只有家庭版398元以上档位套餐才能使用1Gbps速率。而中国联通也根据不同的资费区分了速率，其中299元档位以上的套餐才能使用1Gbps的下行速度，两档基础套餐只能使用500Mbps

我们并没有查询到中国电信的官方速率情况，有传言称，它很可能会为129元的基础套餐提供200Mbps的下行速率，169元提供300Mbps的速率，199元的套餐提供500Mbps的速率，只有更高价格的套餐才能享受1Gbps的下载速率。考虑到当前三大运营商的4G+业务已经能提供理论300-450Mbps的下行速率，这意味着若是有关速率的传言为真，那么很可能会出现实际网速不如4G的情况。

另外，针对宽带用户，中国移动和中国电信都推出了手机宽带绑定的组合套餐，整体而言，电信十全十美套餐仍然是非常具备性价比的选择，事实上从套餐内容来看，十全十美仍旧保持了与4G时代相同的价格，但只是将其中的手机套餐内容替换成了5G套餐。而中国移动则是为家庭版提供了更高的5G速率。

另外，当前中国联通和中国电信公布了套餐外的流量资费情况，当用户超出套餐后，每GB流量资费为3元。（中国移动尚未公布）。5G套餐仍然会遵守两家运营商的资费封顶策略，比如中国联通每月最高封顶为600元，当用户当月花费达到600元时，中国联通会自动关闭数据业务，直到下月才能再次开启。因此，所谓5G一夜之间会让你破产也只能是一个无聊的笑话。

很明显，当前三大运营商的5G资费并没有真正拉开差距，对于用户而言，若想使用5G业务，每月三大运营商的话费都没有本质差异，几乎都要花到至少90元。不过若是考虑限速的情况，那么无疑只有部分移动家庭套餐和高价位的联通电信5G套餐，才能真正符合我们对于5G极速的期待。

三大运营商都已经确定会在11月1日正式开通5G商用业务，从明天开始，用户可以在三大运营商的网络营业厅和线下营业厅办理5G升级业务。那么问题来了，已经拥有5G手机的你，是不是会尝鲜5G业务呢？