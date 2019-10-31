三星 Galaxy A20s 体验：一款很适合学生党的千元机

在三星的手机产品线里，Galaxy S 系列和 Note 系列代表着其当前顶级的工艺水准，也是每年安卓阵营中最值得关注的旗舰机。相对来讲，A 系列的定位要比以上两个系列稍低一些，产品策略上也更趋向于年轻化。

今天来和大家聊一聊即将于 11 月 1 日正式首销的三星 Galaxy A20s。作为一款千元机，它将重点放在了该价位段大家普遍比较关注的续航上，同时也带来了大屏以及后置三摄。前不久极客之选也拿到了这款产品，下面一起来了解下。

6.5 英寸水滴屏，不错的边框宽度控制

在触控逐渐成为主流操控方式之后，大屏化便成为了手机产品发展的一大趋势，今年上市的手机产品屏幕尺寸普遍在 6 英寸以上。大屏幕所带来的体验提升是显而易见的，除了能够提供更多的内容显示，操作起来也要更加比小屏幕来的更加方便。

三星 Galaxy A20s 配备了一块 6.5 英寸绚丽 V 视屏（水滴屏），LCD 材质，分辨率为 1560 × 720，比例为 19.5:9。实际显示效果是上，颗粒感还是比较明显的，当然毕竟千元机，我们也不能对其要求太多。

边框宽度方面，三星 Galaxy A20s 的上、左、右三个边框宽度控制的还不错，下边框相对稍稍宽一些，不过按照官方给出的数据，其屏幕屏占比依旧达到了 91.8%，在同价位产品中属于比较靠前的水平。

有关自拍部分，它的前置摄像头为 800 万像素，F2.0 光圈，支持实时虚化、滤镜、美颜、贴纸、HDR 等功能。另外，近两年已经成为智能手机「标配」的面部解锁功能它也同样支持，识别准确率以及解锁速度没啥问题。

多种配色，出色的手感

三星 Galaxy A20s 一共提供了三种配色可选，除了我们手里拿到的炽热红版本，还有复古黑以及幻想蓝版本。至于哪种颜色更好看，就是一个主观意识比较强的问题了，个人比较喜欢炽热红版本，大家根据自己的喜好去选择就好。

就我们拿到的炽热红版本而言，它整体的视觉效果为深红色，同时，在红色的基础上，其还加入了一些黑色纹理，当光线斜向打上去的时候，看起来很有质感。哦对了，不只是炽热红版本，这次三星 Galaxy A20s 其它两个版本也同样采用了渐变色。

值得一提的是，这次其在后盖的工艺处理上做了一些新的尝试。从图片中也可以看到，它的后盖在光照条件下可以呈现出一种类似于磨砂的效果，但和 iPhone 11 系列有所不同的地方在于，其并非雾面，而是镜面处理，还是挺特别的。

一段时间的实际体验之后，三星 Galaxy A20s 的手感表现是我比较满意的地方。它的机身长度为 163.3 毫米，宽度为 77.5 毫米，厚度为 8 毫米，与此同时，虽然内部塞进了一块 4000mAh 大电池，重量却相对比较克制，只有 183 克，实际握起来不会对手腕带来太多负担。

后置相机部分，三星 Galaxy A20s 采用了三摄设计，其中主摄像头为 1300 万像素，F1.8 光圈，超广角镜头为 800 万像素，F2.2 光圈，视角度为 120°，另外一颗为 500 万像素的景深镜头，光圈同样为 F2.2。

功能应用方面，它除了支持单独对肤色、面部以及眼睛进行美颜调节，还提供优雅、灰阶、阳光、下午、鲜明、乡村、访旧以及小麦色等多种滤镜可选。除了以上这些，三星 Galaxy Note 10 上的实时虚化功能它也支持，效果还不错。



4000mAh 大电池，「够用就好」的硬件配置

核心硬件配置方面，三星 Galaxy A20s 搭载了骁龙 450 平台，从工作人员那里我们了解到，只提供 4GB+64GB 一个版本可选。如果你对于机身存储空间有更高的要求，它也支持 MicroSD 存储卡扩展。

有关骁龙 450 这颗芯片，之前也是不少千元机的标配，其采用了 14nm 制作工艺，主频为 1.80GHz，集成了 Adreno 506 GPU（骁龙 625 同款）。实际表现上，应付日常的一些娱乐需求没啥问题，不过用来玩和平精英等大型手游有些吃力。

大电池是千元机的「标配」，到了三星 Galaxy A20s 这里也不例外。前边我们也讲到了，其配备了一块 4000mAh 大电池，足以应付一天的正常使用。另外充电速度方面，这次三星为它配备了 15W 充电器，虽然算不上快，但至少比很多千元机上的 10W 要好（要啥自行车）。



799 元就能买到的「大屏」手机

总结来看，三星 Galaxy A20s 的优点在于整体外观更讨年轻人喜欢的基础上，重点强调了千元机用户普遍比较关注的续航能力以及大尺寸屏幕。与此同时，后置三摄以及诸如相机应用功能的加入，也让这款产品有了不错的可玩性。



其它方面，我们在它的身上也看到了 3.5mm 耳机接口以及后置指纹识别器。但毕竟只是一款千元机，受限于成本，其硬件配置参数显得不那么华丽，不过这一价格档该有的功能它基本上也都具备，算是一款中规中矩的产品。

最后来说下销售信息，三星 Galaxy A20s 的价格为 799 元（4GB+64GB），已经开启了预售，将于 11 月 1 日首销，学生党可以考虑下。

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