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华为MatePad Pro平板电脑曝光：极点全面屏设计

2019-10-31 12:55:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月31日消息 本月初，有外媒曝光即将面世的华为MediaPad M7平板电脑的渲染图，图片显示该平板将成为首款带有打孔显示屏的平板电脑。但现在曝料达人evleaks称该设备实际上名为MatePad Pro，并且分享了新的渲染图。

渲染图显示，华为MediaPad M7（MatePad Pro）将采用高屏占比的全面屏设计，超薄边框，并为采用了打孔式前置摄像头，该平板电脑将支持魔术键盘和华为的M-Pen手写笔。

下面的图片是91mobiles本月初曝光的渲染图，由于边框太窄，MediaPad M7似乎没有Home键，因此有可能配备屏下指纹传感器。

MatePad Pro的背面采用垂直布局的双摄像头，略微凸起于机身，设备底部的两个扬声器格栅之间似乎是USB-C端口，目前无法确认是否具有3.5mm音频插孔。此外，也无法确定触控笔是否可以磁吸到设备上或是否可以存储在设备的筒仓中，另外该平板电脑至少提供黑色和白色两种颜色。

目前没有有关MediaPad M7规格的信息，考虑到可能定位旗舰，因此可能搭载麒麟990芯片组，8 GB RAM和256 GB存储，还可能配备大电池，目前其发布日期和定价还未知。

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