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Linux之父Linus Torvalds：我不再是一名程序员了

2019-10-31 12:58:28来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

在近期举行的欧洲开源峰会上，Linus Torvalds与VMware的首席开源官 Dirk Hohndel进行了公开对谈。期间，他表示不再认为自己是一名程序员。

Torvalds解释说，他不再了解编码了，目前写的大多数代码都在电子邮件中。每当有人发送了补丁，他就用伪代码回复。现在的 Torvalds对编辑补丁习以为常，有时还会将未经测试的补丁直接发送出去。他要做的，就是在邮件中告诉别人“我认为应当这样”。“但这就是我所从事的，我不再是程序员了”。

实际上 Torvalds的工作内容不仅仅是读写电子邮件。他认为自己工作的本质是对人说“不”，必须有人对一些补丁或PR之类的说“不”。在他看来，如果开发者得知有被拒绝的可能，将会更好地编写代码。

简而言之，如今的Linus Torvalds是代码管理者和维护者，而不是开发人员。迅速响应别人发来的补丁，及时给出反馈，并保持维护状态，Torvalds对此感觉还好，这是一名代码维护者应做的。

这些听起来也许有些无趣，毕竟 Linus Torvalds算是众人皆知的有趣人士，他的早期自传就叫《只是为了好玩》（Just for Fun）。Torvalds承认了这一点：“也许有些不好玩的是，我们必须制定很多规则。过去比较随心所欲，现在人们的态度更加认真。没错，我可能大部分时间都在阅读电子邮件，但部分原因是，不这样做的话我会更加无聊。”

最后，Torvalds还承认，尽管对关于Linux所做的事情感到满意，但他仍对自己的能力表示怀疑。“我对Linux的一个自我怀疑是，这只是Unix的重新实现，对吗？”“我可以给出更好版本的东西吗？”

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关键词：Linux程序员编码

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