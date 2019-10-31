微软Windows 10工具PowerToys 0.12.0发布：批量处理，暗黑模式

微软发布了 PowerToys 0.12.0 版本。PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

今年 5 月微软宣布以官方名义重启该项目，微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

PowerToys v0.12 不仅包括对现有实用程序的改进，还包括全新工具 PowerRename。根据微软的介绍，PowerRename 用于批量重命名一堆文件。当然，该实用程序不仅提供基本的重命名功能，也可以用来添加编号、忽略文件夹、将一个单词替换为另一个单词等等。

微软表示，另一项重大改进是窗口管理器 FancyZones，该窗口管理器旨在轻松地将窗口排列和对齐为工作流程的有效布局。

此外，微软还将在 PowerToys 中“酌情开始增加对暗黑模式的支持”。

完整更新列表如下：

New Utility

PowerRename

General

Microsoft 签名的二进制文件和安装程序

设置和快捷方式指南（ShortcutGuide）的暗黑模式

修复了导致无法在某些 Windows 配置上打开 PT 设置的错误

其他 UI/UX 错误的各种改进

FancyZone

编辑器现在支持多显示器

现在可以配置打开 FZ 编辑器的热键（Win+〜在某些非美国键盘上不可用）

修复了阻止激活带有自定义标题栏的应用程序区域的错误

FZ 编辑器现在可以在小屏幕上使用

拖动窗口时提高了区域激活能力，较小的区域优先于较大的区域

修复了 Windows 的某些本地化版本中 FZ 中的崩溃错误

修复了在区域边缘位于屏幕右侧或底部时无法调整区域大小的错误

修复了导致任务栏和其他特殊系统窗口被卡入区域的错误

改进了 FZ 历史记录的应用程序检测

更改 FZ 默认设置，以避免干扰全屏应用程序

更新说明：https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.12.0