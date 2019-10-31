神仙无人机大疆Mavic Mini试飞：索半斤的重量，小米的价格

大疆昨天晚上9点发布了自家产品线里最小也是最便宜的无人机Mavic Mini。当我们以为晓Spark已经够便宜时，Mavic Mini直接将价格杀到了2699元。于是科技圈被早上的airpords Pro炸了后，晚上又被大疆炸了，那么便宜，买起来先。

大疆今天在三亚亚特兰蒂斯酒店举办了媒体体验会，但由于下雨，户外体验没有成行，只在室内飞了下。Mavic Mini给人最直观的感受，一个是轻，一个是小，还有就是便宜了。

249克，不用向警察蜀黍实名登记的无人机

众所周知，250克（含）以上的民用无人机拥有者，都要按照民用航空管理相关规定进行实名登记。Mavic Mini正正好好，把重量控制在了249克，就不需要特地登记了。

▲带电池重量

▲不带电池重量

249克是有多重呢？大家都知道信仰牌有个健身利器，索尼XZ2 Premium手机，重量高达236克，粉丝们亲切的称它为“索半斤”，9月份刚刚发布的iPhone 11 Pro Max的重量也达到了226克。当人们的手已经被重物压迫惯了的时候，大疆的无人机，居然做到了一台手机的重量，不但如此，手感比“所半斤”还要轻。一样是半斤，一个是手机，一个是无人机，手机们情何以堪？

在这249克里，电池大概就占了110克，也就是说去掉电池的话，Mavic Mini只有138克的重量。它的身材也被进一步缩小，大概是一罐可乐的大小，只有Mavic 2变焦版的一半多点，一个手掌盖上去，无人机就被完全盖住了。别说是可以放进书包了，哪怕是放进冬天的外套口袋都有可能。

大疆甚至把249克标在了机身侧面，以彰显自己最小可折叠无人机的身份，当你遇到警察蜀黍的时候也可以指着“249克”告诉他，没到250克不用实名登记。

这进一步方便了让小型无人机进入千家万户，实现更多人的航拍梦想。

因为小，电池的出仓方式也跟以往有了区别，打开尾部的盖子就能取出电池。电池的额定容量只有2400mAh，但因为机身轻，官方表示续航可以达到30分钟。实际体验下来，大概有25分钟，在21分钟后会提示电量低建议返航。

全能套装里的充电管家，可以同时冲三块电池，还能给手机当充电宝来使用。

轻便，也要安全

作为一款入门级的产品，2699元的价格意味着必然会阉割掉一些Mavic 2的功能，比如Mavic mini不带全向避障功能，用GPS定位系统与下视传感器取代了全向避障。不过这不意味着不安全，通过TOF光学测距，在没有GPS的情况下探测地面，辅助稳定飞行和着陆。

大疆表示做过调查，对于新手来说，即使加了避障系统，新手们看到无人机飞过还是会躲，以及新手会小心翼翼地驾驶，避障系统更适合那些胆大的老司机。

▲飞行中进行拖拽

Mavic Mini在悬停时用手扯它，它会慢慢被你扯着走，松手后飞机会尽快回复到原来的高度和飞行姿势，室内很稳。它也带自动返航功能，即使在电量不足或失去连接等极端情况下，Mavic Mini也能自动返回起飞点，不过还是建议在目视范围内使用。

Mavic Mini的一切机身设计都为减重而服务，螺旋桨的拆卸需要用到螺丝刀，而不是以前的徒手快拆桨。不过更换螺旋桨的几率不高，对大多数用户来说无所谓。

为朋友圈分享而生

在拍摄方面，首先价格限定了Mavic Mini不是一款4K设备，只支持录制2.7K/30fps、1080p/60fps分辨率视频，摄像头为1200万像素，采用1/2.3英寸CMOS传感器。它是一款面向入门用户的无人机，应付日常的朋友圈分享类拍摄已经足够了，如果想要拍摄视频大片，想要变焦或者哈苏，还是得上Mavic 2。

Mavic Mini配备三轴机械增稳云台，所有版本都标配专用遥控器，可以实现最远4公里的高清图传。新的图传系统做了优化，虽然是wifi传输，但传输效果也比以前好很多。

为了进一步方便新手用户，也因为老的app跟不上新的设计语言，Mavic Mini采用了全新APP“DJI fly”里，会定期推荐热门航拍点，连最佳航拍目的地都帮新手们找好了。

APP里拍照模式提供了M档，视频模式不支持M档。当然，冲天、渐远、环绕、螺旋等一键短片功能是必须有的，让Mavic Mini自动计算航拍路线，然后分享朋友圈。从滤镜到音乐到色彩到剪辑全由软件完成，你不会剪辑视频也没关系。

美观实用的配件

▲全能套装

这次，除了全能套装外，大疆还给Mavic Mini准备了很多新潮的配件。比如融入家居风格的玻璃罩充电底座，出行背包，拓展卡扣，束浆器，还有机身创意套件可以为机身设计涂鸦。

▲充电底座

▲无人机收纳包

▲束浆器

▲拓展卡扣

▲机身创意套件

年轻人的第一台无人机

它是真正的年轻人的第一台无人机，以索半斤的重量，挑战小米的价格。以前总有人说Mavic Pro除了贵没有缺点，那现在Mavic Mini不贵了，在2699元这个价格上，除了Mavic Mini，你再也找不到一台其他既便宜又轻便的无人机了。

Mavic系列承载着大疆对于便携无人机的期望，它尝试全方位降低无人机的门槛。超轻，超小，超强续航的Mavic Mini，给了想买无人机又因为高价格望而却步的新手们一个买买买的理由，说不定爱上入门款后，他们会去尝试更高端的Mavic2系列，或者是选择更多的大疆设备。