与Facebook态度不同，Twitter将全面禁止政治广告

北京时间10月31日下午消息，Twitter CEO周三表示，该公司将在下个月禁止在其平台上投放政治广告，此举赢得了民主党人的赞誉，但却遭到特朗普总统竞选团队的蔑视。

Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）在声明中说：“我们已经决定在全球范围内停止在Twitter上投放所有政治广告。我们相信政治信息的传播是赢来的，不是买来的。”

该禁令将于11月22日生效，但分析师预计此举不会大幅压低Twitter的业绩。该股在盘后交易中下跌了1.9%。

包括Twitter竞争对手Facebook在内的社交媒体公司面临越来越大的压力，必须停止投放可能传播虚假信息并影响选举的广告。

有人认为，俄罗斯在Facebook上的宣传是特朗普赢得的2016年美国总统大选的因素之一。在此之后，Facebook承诺将努力处理错误信息。

但是，Facebook决定不对政客们的广告进行事实检查，这使前副总统乔·拜登（Joe Biden）和参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）等参加2020年总统大选的民主党候选人大为恼火。

拜登竞选团队副传播总监比尔·鲁索（Bill Russo）在一封电子邮件声明中说：“Twitter认为不应该允许像特朗普竞选活动那样未经证实的诽谤内容出现在其平台的广告中。我们很赞赏这种想法。”

拜登因为他的儿子亨特在处理外国企业交易方面的问题而面临特朗普的攻击，但特朗普并未提供任何证据。

“遗憾的是，社交媒体公司在这方面的唯一选择是完全撤出政治广告，但令人鼓舞的是，当面临广告费和民主制度之间的抉择时，收入这一次没有占据上风。”鲁索说。

特朗普竞选连任团队的布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）认为Twitter此举是为“让保守派沉默”，而且这么做对公司股东来说是“一个非常愚蠢的决定”。

Twitter发言人没有立即对此置评。

本月初，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）为公司的政策辩护，称其不想扼杀政治言论。

多西在Twitter上写道，付费广告“把有针对性的政治信息强加给人们”，它具备的力量“给政治带来重大风险，可以用来影响选票，从而影响数百万人的生活”。

市场研究公司eMarketer高级分析师詹姆斯·恩伯格（Jasmine Enberg）表示，Twitter的决定“与Facebook形成鲜明对比”，但他补充说，政治广告不太可能成为其业务的关键部分。

她说：“更何况，鉴于平台的性质，普通用户、内容发布商和政客仍将使用Twitter来自发讨论政治，这意味着它不能完全解决错误信息问题。”

洛杉矶独立媒体采购商Hermann Digital总裁戴维·赫尔曼（David Herrmann）说，他与直接面向消费者的品牌合作。他不同意在任何网络上禁止投放政治广告的做法，Twitter也不例外。

他在Twitter上说：“禁止政治广告不会影响总统竞选，只会损害依赖付费广告扩大宣传面的地方政治。”