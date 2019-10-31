字节跳动的教育野心，投资早教品牌“新升力”

10月31日下午消息，天眼查数据显示，10月29日，新升力的运营主体上海冀律信息科技有限公司发生工商变更，原投资方XVC的投资实体宁波梅山保税港区艾克思求解投资合伙企业（有限合伙）退出，新增投资方为字节跳动有限公司的全资控股公司北京量子跃动科技有限公司。

上海冀律信息科技有限公司成立于2016年1月，注册资本为525万人民币，法定代表人为新升力的创始人&CEO戚圣骞，经营范围包括从事教育科技领域内的技术开发、广播电视节目制作、出版物经营等。

目前公司共有四位股东，其中大股东为戚圣骞，持股比例为68%，亦为公司最终受益人。源码资本的投资实体之一苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为20%。北京量子悦动科技有限公司为第三大股东，持股比例为8%。中南创投基金（中南弘远）的投资实体之一厦门好苗子壹号投资合伙企业（有限合伙）为公司第四大股东，持股比例为4%。

据其公司官网显示，新升力是一家专注于儿童启蒙的教育机构，根据0-8岁儿童黄金期的认知水平和特点，打造优质学龄前儿童教育产品和内容。公司已在早教行业深耕十几年，开出发数学、科学、英语、绘画等一系列优质早教课程，受到10W+付费学员的认可和好评。成功创办了20+国际早教机构，并打造了多所省级示范幼儿园。

据投资界报道，字节跳动布局教育行业早有征兆，自有业务和对外投资在2018年也均有新的进展。2018年5月，媒体爆料字节跳动推出了一款名为gogokid的英语品牌，对标VIPKID，为4-12岁孩子提供一对一北美师资外教课程。此后不出两个月，字节跳动收购在线教育品牌学霸君B端业务的新闻就被曝出，竞争者是教育行业领头羊之一的好未来。在探索自有品牌gogokid、并购学霸君B端业务之外，2018年，字节跳动还先后投资了一起作业、晓羊科技、AIKID等教育公司。今年1月，消息称今日头条或将收购罗永浩的锤子科技，字节跳动大方承认：有收购锤子科技部分专利使用权的计划，用于探索教育领域相关硬件。