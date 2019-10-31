上海开通近1.2万个5G基站，已实现核心城区5G室外覆盖

今天，国内三大电信运营商共同宣布开启5G商用，并正式发布5G服务套餐。上海亦是三家运营商共同首发5G服务的首批城市之一。

来自上海发布的消息称，在今天的上海5G商用启动仪式上，上海市通管局表示，截止10月中旬，上海共计开通11859个5G基站，已实现核心城区5G室外覆盖，主要包括中心城区以及虹桥商务区、自贸区新片区等重要区域，并力争在年内完成外环线以内主城区的基本覆盖。

我们看到，三家运营商的5G资费趋同：上海移动、上海电信和上海联通均推出了价格在128-599元不等的5G套餐，其中包含30GB-300GB国内流量及不同通话时长和其他用户权益。

在用户关心的网络建设覆盖方面，在位于“全球双千兆第一区”的虹口足球场，上海移动率先拨通了全球首个不换卡不换号、基于5G网络的手机间通话。同时，在国庆前夕，全球首个综合性5G应用展示及联创平台精彩亮相北外滩滨江。目前，上海移动还完成了两条5G精品路线的建设，实现新国际博览中心、国家会展中心（上海）、北外滩等多个核心地标的高质量5G网络覆盖。

上海电信针对5G用户推出了不少优惠政策。如，预约用户在12月25日前办理5G套餐，网龄3年以上可享受6个月的7折优惠，网龄3年以下（含新用户），可享受6个月的8折优惠。此外，上海电信还推出了5G购机计划，用户在营业厅购买指定终端并办理5G畅享套餐，就可以享受主套餐资费7折优惠。目前，市场上已有华为、vivo、小米、中兴、三星等数十款5G终端可供用户选择。

中国联通也推出了类似的优惠政策，此前已参与5G套餐预约的用户，可直接享受连续6个月的套餐月费折扣优惠，网龄3年及以上可享七折优惠。

值得一提的是，为实现业务和服务的双升级，中国联通还为5G套餐用户提供了包括业务优先办理、端到端网络体验提升等5星专享服务及一体化跨域服务，5G套餐订购、补换卡、停/复机、过户、销户等业务均可实现异地办理，异地交费、异地查询等服务也可足不出户一点解决。