教育部开通不良校园贷举报通道：花钱要理性，借钱走“正道”

IT之家10月31日消息 据中华人民共和国教育部官方消息，教育部发文《不良“校园贷”案件线索征集》。文中明确表示，党中央、国务院高度重视不良“校园贷”整治工作，教育部、公安部将联合有关部门对不良“校园贷”机构进行严厉打击。为及时准确掌握相关线索，我们在“中国学生资助”微信公众号开通“不良‘校园贷’举报通道”，向广大师生、家长征集不良“校园贷”线索。希望广大学生和家长积极参与，准确提供线索信息。对举报线索，我们将严格保密。

以下为《不良“校园贷”案件线索征集》全文：

不良“校园贷”是指一些非法机构通过“零利息”“超便捷”“零风险”等虚假宣传，诱骗在校学生向其借款，最终引诱借款学生跌入“套路贷”“高利贷”陷阱，“小贷”滚成“巨债”。不良“校园贷”的本质就是打着善意的幌子，行诈骗、敲诈之实。

近年来，在有关部门的联合治理下，不良“校园贷”得到了一定程度治理。但严防严治下，部分不法机构在暴利诱惑下铤而走险，仍有一些学生上当受骗，严重侵犯了学生的合法权益，造成了不良的社会影响。

党中央、国务院高度重视不良“校园贷”整治工作，教育部、公安部将联合有关部门对不良“校园贷”机构进行严厉打击。为及时准确掌握相关线索，我们在“中国学生资助”微信公众号开通“不良‘校园贷’举报通道”，向广大师生、家长征集不良“校园贷”线索。希望广大学生和家长积极参与，准确提供线索信息。对举报线索，我们将严格保密。

征集方式：关注并进入“中国学生资助”微信公众号，点击右下角“举报通道”，点击“不良‘校园贷’举报”，填写并提交相关信息。

最后，我们还是要提醒广大在校学生：

第一，头脑要清醒。天上不会掉馅饼，对广告中的“免费”“优惠”“打折”要多留一份心眼，增强防范意识，提高对网贷业务甄别、抵制的能力，切勿盲目轻信。

第二，花钱要理性。养成自强自立、艰苦朴素、文明健康的生活习惯，不盲目攀比，不贪图享乐，合理安排生活支出，做到勤俭节约、理性消费、科学消费。

第三，借钱走“正道”。如果确需贷款，一定要选择安全系数高、信用口碑好的国家正规金融机构的借贷产品。