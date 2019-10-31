内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

教育部开通不良校园贷举报通道：花钱要理性，借钱走“正道”

2019-10-31 15:47:59来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月31日消息 据中华人民共和国教育部官方消息，教育部发文《不良“校园贷”案件线索征集》。文中明确表示，党中央、国务院高度重视不良“校园贷”整治工作，教育部、公安部将联合有关部门对不良“校园贷”机构进行严厉打击。为及时准确掌握相关线索，我们在“中国学生资助”微信公众号开通“不良‘校园贷’举报通道”，向广大师生、家长征集不良“校园贷”线索。希望广大学生和家长积极参与，准确提供线索信息。对举报线索，我们将严格保密。

以下为《不良“校园贷”案件线索征集》全文：

不良“校园贷”是指一些非法机构通过“零利息”“超便捷”“零风险”等虚假宣传，诱骗在校学生向其借款，最终引诱借款学生跌入“套路贷”“高利贷”陷阱，“小贷”滚成“巨债”。不良“校园贷”的本质就是打着善意的幌子，行诈骗、敲诈之实。

近年来，在有关部门的联合治理下，不良“校园贷”得到了一定程度治理。但严防严治下，部分不法机构在暴利诱惑下铤而走险，仍有一些学生上当受骗，严重侵犯了学生的合法权益，造成了不良的社会影响。

党中央、国务院高度重视不良“校园贷”整治工作，教育部、公安部将联合有关部门对不良“校园贷”机构进行严厉打击。为及时准确掌握相关线索，我们在“中国学生资助”微信公众号开通“不良‘校园贷’举报通道”，向广大师生、家长征集不良“校园贷”线索。希望广大学生和家长积极参与，准确提供线索信息。对举报线索，我们将严格保密。

征集方式：关注并进入“中国学生资助”微信公众号，点击右下角“举报通道”，点击“不良‘校园贷’举报”，填写并提交相关信息。

最后，我们还是要提醒广大在校学生：

第一，头脑要清醒。天上不会掉馅饼，对广告中的“免费”“优惠”“打折”要多留一份心眼，增强防范意识，提高对网贷业务甄别、抵制的能力，切勿盲目轻信。

第二，花钱要理性。养成自强自立、艰苦朴素、文明健康的生活习惯，不盲目攀比，不贪图享乐，合理安排生活支出，做到勤俭节约、理性消费、科学消费。

第三，借钱走“正道”。如果确需贷款，一定要选择安全系数高、信用口碑好的国家正规金融机构的借贷产品。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：教育部校园贷

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有