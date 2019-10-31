任天堂第二财季净利润4.18亿美元：售出480万部Switch

北京时间10月31日消息，任天堂公司(TYO: 7974)今天发布了截至9月30日的2019财年第二季度财报。财报显示，任天堂第二财季净销售额为2718.56亿日元(约合25.01亿美元)，较上年同期的2207.48亿日元增长23%；归属于任天堂母公司股东的净利润为454.13亿日元(约合4.18亿美元)，较上年同期的339.76亿日元增长34%。

股价表现：

任天堂今日收涨0.34%

任天堂今天在东京交易所的开盘价为3.8920万日元。截至周四收盘，任天堂股价上涨130日元，报收于3.8620万日元，涨幅为0.34%。过去52周，任天堂股价最高为4.2960万日元，最低为2.7055万日元。

第二财季业绩要点：

——售出480万部Switch游戏机，累计销量达到4167万部；

——净销售额为2718.56亿日元(约合25.01亿美元)，较上年同期的2207.48亿日元增长23%；

——毛利率为47.7%，较上年同期的40.4%增长7.3个百分点；

——营业利润为667.94亿日元(约合6.14亿美元)，较上年同期的308.69亿日元增长116%；营业利润率为24.6%，较上年同期的14.0%增长10.6个百分点；

——归属于任天堂母公司股东的净利润为454.13亿日元(约合4.18亿美元)，较上年同期的339.76亿日元增长34%。

2019财年展望：

——售出1800万部Switch游戏机，与7月份预期保持一致；

——净销售额为1.25万亿日元(约合115.00亿美元)，同比增长4.1%，与7月份预期保持一致；

——营业利润为2600亿日元(约合23.92亿美元)，同比增长4.1%，与7月份预期保持一致；

——归属于任天堂母公司股东的净利润为1800亿日元(约合16.56亿美元)，同比下滑7.2%，与7月份预期保持一致；

——每股利润为1511.02日元(约合13.90美元)，与7月份预期保持一致。