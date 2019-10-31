好用的文本编辑器推荐：Sublime Text、微软Visual Studio Code...

对一个文本编辑工具而言，现在市面上有不少更好的替代工具：

Sublime Text （非开源）

Sublime Text 是一个轻量、简洁、高效、跨平台的编辑器。

Sublime Text 的特色功能：

良好的扩展功能，官方称之为安装包(Package)。

右边没有滚动条，取而代之的是代码缩略图，这个功能非常赞

强大的快捷命令“可以实时搜索到相应的命令、选项、snippet 和 syntex，按下回车就可以直接执行，减少了查找的麻烦。”

即时的文件切换。

随心所欲的跳转到任意文件的任意位置。

多重选择(Multi-Selection)功能允许在页面中同时存在多个光标。

支持 VIM 模式

支持宏，简单地说就是把操作录制下来或者自己编写命令，然后播放刚才录制的操作或者命令。

更新非常勤快

Visual Studio Code

Visual Studio Code 是一个运行于 OS X，Windows 和 Linux 之上的，针对于编写现代 Web 和云应用的跨平台编辑器。

Github Atom

Atom 是 GitHub 专门为程序员推出的一个跨平台文本编辑器。具有简洁和直观的图形用户界面，并有很多有趣的特点：支持 CSS，HTML，JavaScript 等网页编程语言。它支持宏，自动完成分屏功能，集成了文件管理器。

BowPad

BowPad 是一个带有功能区 UI 的简单而快速的文本编辑器

显著特性：

超过100种文件类型和语言的语法高亮显示

处理许多不同的编码，包括 UTF-8、UTF-16 甚至 UTF-32

垂直滚动条中的导航提示

根据路径对打开的标签进行着色

可用 JScript 或 VBScript 编写的插件扩展

界面截图：

Editra

Editra是一个支持多平台的文本编辑器，可以支持基本语法和二十种语言。它使用方便，可以用颜色标注重点部分，支持进行内嵌式编辑，也可以进行代码编辑。