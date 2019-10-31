iPhone 11、AirPods Pro……库克在电话会议上还谈到这些

10月30日，苹果发布了截至2019年9月28日的2019财年第四季度财报，其中本季度营收达到640亿美元，比去年同期增长2%，而且服务领域和可穿戴设备及配件领域的营收也来到历史新高。财报公布后，苹果的股价也上涨了2%，达到了248.19美元。

除了公布财报以外，在苹果财报电话会议上，库克在解答投资者或者分析师的问题时，也透露了一些关于苹果产品和苹果服务的现状以及未来的规划。

库克首先提到的是iPhone 11的销售情况，尽管苹果此前就已经表示不再公布产品的销售数量，但库克回答时仍然表示目前iPhone 11系列的销售情况「非常好（a very, very good start）」。此外他还补充解释说：「699美元的起售价是吸引更多消费者另一个原因。」「特别是在中国……我们选择了更‘接地气’的定价策略，这种定价方式与我们之前曾取得巨大成功的定价手段相似。」

紧接着，库克还谈到了Apple Pay的现状，指出Apple Pay的增长速度比Pay Pal快了四倍，2019年第四季度有30亿笔Apple Pay交易，ApplePay交易和收入均同比增长了一倍。

「我们从付款服务中获得了创纪录的收入。Apple Pay的收入和交易同比增长了一倍以上，在第四季度里取得了超过30亿笔交易，并且超过贝宝（PayPal）的交易数量，以快其4倍的速度增长。Apple Pay现在已经拓展至全球49个市场中，并且有超过6000家发行方加入。我们相信Apple Pay可提供最佳的移动支付体验，以及市场上最安全，最安全的解决方案。我们很高兴世界各地成千上万的银行参与其中。」

此外，库克还表示Apple Card的持有者将很快能够以0利息分期购买新iPhone或其他苹果产品。

库克还谈到了苹果今年主推的Apple TV+以及Apple Arcade服务，当被问到为何决定向购买苹果产品的用户赠送一年Apple TV+服务时，库克表示：「这是我们给用户的礼物。从业务角度来看，我们对Apple TV+的内容感到自豪，并希望有更多的用户来观看，这使我们能够专注于扩大订阅用户，因为我们对此感觉十分满意。」

而对于那些不愿购买苹果新产品的用户而言，库克表示，Apple TV +每月4.99美元的价格十分「划算」。

至于已经开始运营的游戏订阅服务Apple Arcade，库克表示：「我们对开启试用期的人数感到非常满意。这些试用过该服务的用户往往只是在试用期将要结束的前几天或者一周的时间才会推出试用期，现在讨论转换率还为时过早。」

最后，库克还提到了最新推出的AirPods Pro，他表示AirPods Pro和第二代AirPods不是替代关系，而是相互补充的存在。「我们十分希望看到AirPods Pro的新客户出现。但我不禁在想，那些已经拥有AirPods的人偶尔也会有些时候需要一副具备降噪功能的AirPods Pro。」