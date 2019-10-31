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99元新低：小爱音箱万能遥控版京东双11秒杀

2019-10-31 17:03:01来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家10月31日消息 小米 小爱音箱 万能遥控版今年6月上市，售价199元，时隔4个半月后的今晚0点（11月1日00:00），将直降至99元新低。有需求的小伙伴要定好闹钟，错过可又要等10天了（11月11日应该也是这个价）：点此购买

PS：小米小爱音箱Play 79.2元的大促京东现已取消，换成了这一款。每到双11，各大厂的活动就都很扑朔迷离……


据了解，小米小爱音箱支持人工智能语音对话，QQ音乐曲库、蜻蜓FM、喜马拉雅等丰富内容。600+实用技能，如查天气、设闹钟、听广播.....实用功能还会持续更新；号称“孩子的超级故事王”，具有热播故事、歌曲、诗词等内容。

最具特色的功能是可以一句话遥控传统家电，支持超过5000种品牌家电（传统家电需要支持红外遥控能力）包括空调、电视、风扇等，传统家电可以秒变智能家电。

音箱方面，内置4+1红外发射阵列，信号强覆盖广，直线有效控制距离大约10米。采用全新腔体设计，有自己研发的CrystalWave音频技术，声音更饱满；另外，采用了铁氧体外磁喇叭，360°导音锥设计。

最后，小爱音箱“万能遥控器版”售价199元。

京东小米 小爱音箱 万能遥控版11月1日开始99元直达链接

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关键词：小爱音箱音箱

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