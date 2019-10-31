售价888万，康佳正式发布236英寸Smart Wall电视

Micro LED是近年兴起的显示技术，它拥有OLED色彩、高对比度同时提供了更大尺寸、更高亮度，被视为显示技术的未来。今天康佳在重庆发布了Smart Wall为首APHAEA系列电视，拉近Micro LED电视与消费者的距离。

Micro LED发光原理与照明用的LED一样，是利用半导体芯片电致发光，但前者密度、数量远远超出后者。康佳Smart Wall电视使用了PEC蚀刻巨量转移技术，把Micro LED芯片从独立的氮化镓和蓝宝石衬底转到基板之上，最终制造成Micro LED屏幕。

▲236英寸的Smart Wall电视

得益于PEC蚀刻巨量转移技术，Micro LED电视具有很多优势，可灵活制成多种尺寸与长宽比，无论是常见的16：9、传统的4：3、Instagram风的1：1还是21：9宽萤幕均可；支持局部显示，Micro LED芯片采用了点对点的控光技术，可以开启或关闭任意一个像素，比电视上任何电视更适合变成“挂壁画”；拥有高对比度、高色域、高亮度、大尺寸多项特定。

▲236英寸Smart Wall电视与人群对比

康佳Smart Wall完全体现出上述优势，它单个像素尺寸只有0.68mm，尺寸有118、147、177、206以及236英寸，分辨率分别是4K、5K、6K、7K以及8K，色域范围是147% DCI-P3，对比度是10M：1，近乎无限，亮度达到了2000nits，约是市面上液晶的2倍，使用了康佳自主研发的8K芯片，全程支持8K处理，实现了超低延迟，提供了无线传输技术与6路视频通话。

如此高性能的Micro LED电视自然不会便宜，Smart Wall的118英寸、4K版本售价是168万元，最大的236英寸、8K版本是888万元，是三星最贵的8K电视售价的8倍，适合土豪或是商业领域使用。

Smart Wall远超一般人消费能力，大家不妨看看康佳另外一款APHAEA电视A5，它使用了4K OLED面板，55英寸售价7999元，65英寸英寸售价10999元。

除了使用OLED面板，A5拥有不少功能，搭载了智能升降摄像头，摄像头采用了F1.8光圈、106°视角的超广角镜头，CMOS传感器面积为1/2.7英寸、像素为400万，可拍摄1080P高清以及在低照度环境下拍摄，能监视家中环境，防止小孩近距离观看电视。电视两侧搭载了JBL PRO全景音箱，表面覆盖了星星元素的面板，采用了分离式双声道仿生声学设计，低音澎湃，高音解析力强，指向性出色，还支持Dobly ATMOS音效。OLED屏幕底部集成了一个OLED第二屏，第二屏能在大屏关闭时显示电视状态或其它信息，节省电能。

如果你已经拥有家庭影院或是Soundbar，不想在电视音响上重复投资，那可以看看R3，65英寸售价9499元、55英寸售价6499元，它保留了A5的OLED第二屏、升降摄像头、局域控光，同样支持Dolby Vision、Dolby ATMOS。

假若上述电视都超出你预算，康佳还准备了一款网络渠道销售的电视丘比特，它屏幕尺寸为55英寸，拥有3GB RAM与32GB ROM，带升降摄像头，具备光学防蓝光与局域控光技术，也支持Dolby Vision、Dolby ATMOS。

尺寸达到了236英寸、分辨率为8K的Smart Wall是一款非常震撼人心的电视，168万元起的售价超出绝大部分消费者的消费水平，但国产Micro LED电视至少让消费者看到Micro LED电视普及的希望。

▲诺贝奖得主中村雄二在康佳发布会上做演讲