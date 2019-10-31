苹果在中国看到了积极且利润可观的未来

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）今天表示，苹果已采取了几项成功的措施，将会在2019年第四季度扭转在大中华区的连续营收下滑局面。

库克在周三的财务电话会议上对分析师发表讲话时说，苹果公司看到了「积极的一面」，并重申苹果对其在华业务「感觉良好」。尽管业绩在之前也出现下滑，但他说苹果已经采取了多种措施来弥补亏损，有望扭转公司的命运。

对于苹果公司而言，中国是重要的增长地区。苹果公司已在很大程度上开拓了美国和欧洲等成熟市场，大中华地区是该公司的第三大市场，在本季度财报总收入640亿美元中，占111.3亿美元，不过这个数字比去年苹果在中国的114亿美元营业额有所下降。

库克称：“苹果产品9月的表现值得庆祝，而这主要归功于iPhone 11和iPhone 11 Pro和11 Pro Max的到货。”

“从数字中可以看出，自今年年初以来，我们的业绩已经有了显着改善，从-20%的增长率回升到-2%，我们显然能够继续发展这种有利趋势。”

库克重申，新iPhone在中国受到了极大的欢迎，而产品只是公司为扭转中国销量下降的趋势而采取的诸多措施中的一部分。

他说：“我认为中国市场好转是多种因素共同作用的结果。除了新品发布，中美间贸易紧张局势减轻了，媒体上看到的评论也偏向于积极。”

另外，苹果对iPhone 11制定的较低售价，分期免息以及以旧换新等政策，都有效地刺激了中国消费者的购买欲望，产生了良好结果。

库克还强调，尽管特别专注于iPhone，但在中国消费者的需求其实更为复杂，应该看到中国市场其他突出的表现。这里面包括服务和可穿戴设备，本季度开始有更多关键游戏获得上架，不仅事关数量，也事关质量。而可穿戴设备（Apple Watch和AirPods等）在中国的表现甚至比其他地区更好。

“那里有非常光明的前景。”库克说道。