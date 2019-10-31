5G商用正式启动！5G套餐及开通城市详解

2019年10月31日，伴随着2019年中国国际信息通信展览会的正式开幕，工信部副部长陈肇雄会上宣布：5G商用正式启动！

国内5G商用进程一直在加快践行，陈肇雄表示北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现连片覆盖，预计年底，全国将开通5G基站超过13万座。

未来，借助于5G商用启动的契机，电信运营企业将继续深化共建共享，将尽早实现5G网络的全国覆盖，以及新一代信息网络的构建。此外，在5G的机遇下，全球化的数字经济合作浪潮也将得以大力的推动进行。

5G城抢先进入5G时代

工信部与三大运营商主体公司及中国铁塔公司在北京现场完成了5G商用启动仪式的同时，多地运营商也同步启动。此外，三大运营商也已经将5G商用套餐及5G网络先期开通城市公布。

总体上，共有50座城市入选国内首批5G开通城市名单：

北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、绍兴、东莞、佛山、中山、珠海、无锡、常州、南通、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐。

三家运营商5G套餐纷纷出炉

1、中国移动

中国移动以“智享套餐”为名，推出了“个人版”与“家庭版”两类套餐，各有5档。

个人版套餐：128元~598元不等；家庭版套餐：169元~869元不等。

▲个人版套餐

▲家庭版套餐

中国移动5G网先期开通城市：

2、中国电信

中国电信推出了7档套餐，价格：129元~599元不等。

129元：30GB全国流量+500分钟全国通话

169元：40GB全国流量+800分钟全国通话

199元：60GB全国流量+1000分钟全国通话

239元：80GB全国流量+1000分钟全国通话

299元：100GB全国流量+1500分钟全国通话

399元：150GB全国流量+2000分钟全国通话

599元：300GB全国流量+3000分钟全国通话

3、中国联通

中国联通发布了129元~599元不等的七档套餐：

套餐价格趋同，运营商告别价格战

从三家运营商的套餐价格来看，基本保持趋同，各有一些权益绑定，也反映了三家在初期5G资费上基本上不再有“价格战”的出现。如同先前传闻运营商将大幅度减少营销支出等费用的消息，未来三大运营商将正式回归通信服务的本命，通信价值力也将得到回升。

对于消费者而言，三家资费逐渐趋同，在选择上似乎有些眼花缭乱，但各家也推出了一些5G终端机折扣、4G用户升级等优惠措施，消费者也更能从自身喜好及条件去考量选取服务。

5G应用层面，三家总体上推出会员专属权益，将VR、4超高清、视频彩铃等作为了目前的主要应用推介点；其他的还包括了常规的国际漫游、阅出行等等服务权益。

随着5G正式商用的开启，未来实现从试点向全国范围的5G网络部署还需一定的力度，当然运营商在各地基本已经进行了相应的先期部署投入，除却“价格战”及过度营销费用等，也在一定程度上节省了损耗，更能加深5G网络规模建设储备的实践，从单价上实际上5G费用会比4G要少，未来全面化行动的展开也将为调价提供支持。