电子客票试行范围持续扩大，哈牡高铁不再用纸质车票

据中国铁路消息，10月30日起，哈牡高铁各站试行电子客票业务。旅客购买该条线路上12个车站间的动车组列车车票时，铁路部门不再出具纸质车票。

电子客票是以电子数据形式体现的铁路运输合同。中国铁路表示，此次试行实施范围为哈牡高铁沿线的牡丹江、海林北、横道河子东、亚布力西、苇河西、一面坡北、尚志南、帽儿山西、阿城北、新香坊北、哈尔滨和哈尔滨西站，以及乘车区间在哈牡高铁范围内的所有“D”“G”字头动车组列车。

旅客通过12306网站购票成功后，可通过网站自行打印或下载购票信息单，也可到车站指定窗口打印；通过车站售票窗口购票时，车站打印购票信息单，旅客须当场核对购票信息。如需接收列车运行变更信息，应提供购票人或乘车旅客手机号码。

旅客如需报销凭证，开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时所使用的有效身份证件原件或临时身份证明到车站售票窗口、自助取票机换取报销凭证。

进出站环节可凭购票时所使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机办理验证、进出站手续；在12306网站注册用户且通过12306手机App成功完成人脸身份核验，可凭12306手机App生成的动态二维码，直接通过自动检票闸机办理进、出站检票手续；使用其它证件购票的旅客，凭购票时所使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道办理验证、进出站手续。

遇列车工作人员查验车票时，旅客须出示购票时使用的有效身份证件原件。使用电子支付方式购票的旅客，可通过12306网站或车站指定窗口办理改签、退票手续；使用现金方式支付或已打印报销凭证的旅客，须到车站指定窗口办理。