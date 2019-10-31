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烟草巨头奥驰亚对电子烟公司Juul的投资减记45亿美元

2019-10-31 20:13:52来源：新浪科技作者：焱燚责编：沧海评论：

新浪美股讯北京时间10月31日消息，烟草巨头奥驰亚集团周四表示对电子烟公司Juul的投资减少45亿美元，约三分之一。去年底，奥驰亚投资了128亿美元收购了Juul 35%的股份，使这家电子烟初创公司估值达到380亿美元。

奥驰亚指出，没有一个单一的事件或因素导致其减记。它援引了特朗普政府将调味电子烟撤出市场的计划，以及一些城市、州和国家正在实施的电子烟禁令。

在近一年中，Juul一直处于争议之中。该公司被指责在很大程度上助长了电子烟在青少年群体中的流行。

Juul也是众多诉讼的对象，这些诉讼称该公司误导未成年人并使他们对尼古丁上瘾，同时联邦政府也对该公司的营销行为进行了调查。Juul的一名前高管周二提起了一项不当解雇诉讼，称该公司对利润的追求超过了对公共健康的担忧。

近期，美国爆发了一场与电子烟有关的神秘肺病，消费者开始质疑电子烟的安全性。

目前，特朗普政府正在准备一项计划，官员们表示，该计划将把所有调味电子烟从市场上清除，直到FDA审查并批准其公开销售。Juul本月早些时候宣布，将停止销售大多数调味电子烟。

奥驰亚的资深高管克罗斯维特（K.C.Crosthwaite）上个月接替了凯文·伯恩斯（Kevin Burns）担任Juul的首席执行官。克罗斯维特正在改组最高管理层，裁员并试图修复Juul的形象。

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关键词：电子烟

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