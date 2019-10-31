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苹果投资者关系主管退休，主持了93场财报电话会议

2019-10-31 20:16:23来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间10月31日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司投资者关系主管南希·帕克斯顿（Nancy Paxton）今日宣布，她将于年底前退休。

也许投资者还不知道她的名字，普通消费者更是不知道她的存在，但23年来，帕克斯顿一直是苹果财报电话会议的代言人。

帕克斯顿已在苹果工作了33年，作为投资者关系主管，帕克斯顿介绍并管理了93场财报电话会议，包括今日早些时候刚刚召开的2019财年第四季度财报电话会议。

今日，苹果首席财务官（CFO）卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）也宣布了帕克斯顿的退休决定，并发表了告别辞。梅斯特里感谢帕克斯顿在苹果工作了这些年，并祝愿她前程似锦。

而帕克斯顿也感谢了梅斯特里的致辞。她说：“在过去的几十年里，我代表苹果与这么多投资者和分析师接触，这是我极大的荣幸。”

帕克斯顿计划于今年12月底离开苹果，目前还没有关于她的接班人的消息。

苹果今日早些时候发布了2019财年第四季度业绩，营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%。净利润为136.86亿美元，比去年同期的141.25亿美元下降3%。

第四财季，苹果在大中华区的营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%。

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关键词：苹果

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