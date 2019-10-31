苹果2019移动应用创新赛手记：感受中国顶尖学生开发者的魅力

今年8月，IT之家曾在苹果苹果应用设计开发加速器办公室探营了“移动应用创新赛”夏令营活动。

当时这群年轻的开发者们展现出的才华和求学精神令小编很是感动。可是比赛嘛，总要出个结果。10月27日，2019“移动应用创新赛”决赛和颁奖典礼最终在杭州浙江大学求是大讲堂中举办。

来自浙江大学团队和他们开发的《入画·Art Easiest》获得了最终大奖：最具创新奖&杰出指导教师奖。

另外，获得一等奖的有三个作品，分别是来自武汉大学的《Hello Slide》，香港职业教育学院（沙田）的作品《Runner》和台北教育大学的作品《从前从前》。

一场比赛，最闪光的永远是那些获得奖项的竞技者。但是，最能体现比赛价值的，却是参加比赛的每一个成员。

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虽然决赛颁奖活动是在27日，但26日的求是大讲堂已经是群英萃聚，绵绵的阴雨并没有影响大家的热情。

在这里，进入决赛的30支队伍一面面向媒体展示自己的作品，一面等待着正在进行的分组答辩。答辩的表现对决赛的最终成绩有重要的影响。

刚进开放展区，小编就看到了熟人——之前在夏令营活动中采访的湖南工业大学《行迹》App团队成员。

这一次，他们的作品完成度相比夏令营活动那会已经有了很大的进步，不过在刚刚结束的答辩中，团队的一名开发者对IT之家表示，关于作品中智能配图相关的技术没有向评委描述清楚，感到有些遗憾。

最终，《行迹》获得了本次竞赛的三等奖。

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当天下午让小编印象深刻的作品有两个，一个是华中科技大学的《视唱达人》，另一个是浙江大学城市学院开发的《云泥》。

《视唱达人》是一款面向音乐专业领域的作品。视唱是音乐入门的基本功，意思就是照着五线谱唱歌。华中科技大学的这款作品可以给用户视唱的成绩打分，其中用到了AI算法。

团队指导老师告诉IT之家，《视唱达人》这款应用在技术上比目前市面上的一些K歌软件更难，主要难在声音的对齐上，你在视唱的时候，哪怕中间有停顿、咳嗽、说话等，后面唱的内容软件也能准确对齐，判断成绩。

另外指导老师告诉IT之家，乐理能力后面可能会划入小升初的考试范围，现在一些地方已经开始试点了。

像《视唱达人》这种技术，未来应该会在考试这块有更好的应用。如果是人打分，那么考试有可能不公平；机器打分的话，如果你觉得不公平可以投诉，如果你觉得基本准确，那么就可以算分了。

IT之家也和团队聊到了之前夏令营的活动，其中一名开发者称，那次夏令营导致团队将原来的设计推翻了，而采用现在这种比较精简的风格。

当时有一位大牛，讲了一些音乐方面的内容，我们有很大收获，还有关于iPhone录音、播放到底是怎样的规律，这方面我们也有一些收获。

关于人工智能算法，开发者称这个项目目前暂时还没有用到苹果的人工智能框架，因为时间比较紧张，不过团队目前正在计划加入苹果的Core ML。

“这样的话我们可能1秒都不用等，可以实时出结果，这对我们来说会是一个非常大的改进。”其中一名学生开发者说。

《云泥》是浙江大学城市学院开发的一款应用，它通过程序交互的方式为用户介绍如何烧制一款瓷器。

弘扬中国传统文化是这两届移动应用创新赛的热门选题。《云泥》就是这样一个作品。IT之家采访它的开发团队时，应用的完成度已经比较高了。不过开发者称，现在应用里瓷器展示还只是图片，接下来打算换成3D模型。

《云泥》的一个特点是支持3D打印。开发者还给小编展示了他们3D打印的瓷杯。

在和《云泥》开发者交流时，他向IT之家透露称，这个项目最初的设计比现在的要复杂很多，还引入了VR、AR这样的技术引导用户到线下寻找制作瓷器的材料。但是后来苹果的专家建议突出重点，只展示自己想表达的，《云泥》最终才能有一个更成熟的表现。

当然，除了这两款，在场的30支团队里还有很多其他不错的作品。

例如来自台湾龙华科技大学的团队就作了一款普及灭火常识的小游戏，AR、VR齐上阵，完成度相当高。

还有上海交通大学的团队，他们的作品是帮助视障人士寻找物品的应用，运用了AR、立体声等各种技术，也有不错的效果。

西北工业大学制作的基于智能手表的手势识别呼救的应用也有不错的实用场景。

总之，在这里你能够感受到这些学生开发者们无穷的创意，还有这项赛事真正的价值，这是一部“最佳奖项”作品无法传递出来的信息。

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除了大学生开发团队，移动应用创新赛还加入了中小学开发者作品的展览环节。

27日，当小编来到中小学开发者的展区，会明显感觉到他们和大学生开发者们的不同。

怎么说呢？尽管还不成熟，但更有趣、更有活力、更有创造感。

小编随机采访了一位来自北大附中朝阳未来学校的高二学生开发者，也和他的指导老师聊了一些话题。

这位学生的作品名字是《当swift遇见sphero》，名字看起来有点难懂。其实，他的项目是展示了一个类似扫地机器人寻路的技术。

就像这个小球，它会自动探测周围有没有障碍物，没有障碍物的话就直行，有障碍物就向右转。这个小球是没有人控制的。

有什么应用呢？开发者说，扫地机器人可能是一方面，还有未来当我们需要探索一些无人区的时候，这样的技术也会派上用场。

高二的年纪就能做出这样的项目实属不易。这名开发者告诉IT之家，一方面学校开设了和编程相关的选修课和必修课，另一方面，北京高考中也会有一个和编程相关的合格性考试。这样的契机让他了解了编程，并对编程产生兴趣。

swift和其他的一些C的语言相比，它不局限于一个大的框架，非常简便，可以直接开始写指令，不需要设定一些参数或者说调取函数库。

对于swift语言，这名小开发者也有自己的看法，他从接触swift语言到入门，只用了一个月左右的时间。

而从这为开发者的指导老师处，小编了解到，对于中小学生的开发项目，苹果也会为指导老师不定期提供一些培训等资源。

小编也和老师聊到了移动应用创新赛对于中小学生变成学习的帮助。老师主要谈了两点。

一个是这样的比赛让学生的学习能够以结果为导向，促使他们做出来一个成品，是一种基于项目的学习；

另外就是这样的比赛让孩子们有机会走出来，拓展视野，看看同龄人甚至是更高年纪的同学是处于怎样的状态。

至于这样的比赛是否会对学生在学业上产生冲突？该老师表示，以北京为例，教育资源已经越来越重视在编程方面的培训、教育。另外，北京也已经将信息技术作为合格考试的一部分。

这一点，小编在稍后对浙大计算机科学与技术学院副教授张克俊的采访中也有谈及，张克俊认为，这样的比赛对于学生来说可能也是一种机遇，以上海市为例，教育部已经让高校加入了移动应用创新赛的选修课程，所以未来几年，所有高中可能都要选修这样的课程。选修的定位，也是那些学有余力的同学。

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最后，在28日的活动中，小编又怎会错过对《入画·Art Easiest》（下面简称《入画》）团队交流的机会呢？

作为今年最具创新奖的作品，《入画》的开发团队均为本科生，最小的今年只有大二。《入画》是一款帮助用户自动将照片合成为短视频的应用，其中加入了智能配乐、摇一摇手势技术的支持。

作品的设计者表示，这个项目本身定位是一个图像处理的应用，但是后来发现只有图像并不能很好地展示应有的情绪，应该配合一些音乐元素，然后《入画》的灵感就诞生了。

短视频创作是当前非常热门的一个话题，《入画》找到了一个很好的切入点。对于产品的未来，开发者们长远打算是搭建一个完整的应用社区平台，不过一开始一会考虑寻求和一些大的、可以发布短视频的平台合作。

当然，作为移动应用创新赛最重要奖项的获得者，《入画》的团队将可以参加明年的苹果WWDC全球开发者大会，对于WWDC，团队一位开发者表示目前的期待主要在于能够碰到很多有意思的人和事，还有很多技术大佬，可以让自己大开眼界。同时也期待苹果能够推出更多新的技术，让开发者能够将技术和艺术更好的结合，创造出很多有意思的东西。

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最后的最后，引用苹果公司大中华区总经理葛越在颁奖典礼上的发言：

移动应用创新赛可能是你们奋发创新的一个里程碑，也可能是你们创新梦想的开始。

选拔人才，是任何一项赛事的基础价值。

小编也曾和往届移动应用创新赛的获奖者有所交流，他们有些已经自主创业，有些进入了自己理想的公司，也有些投身教育事业。

这些我们或许可以定义为“人才”。

但有一点，他们都在用自己擅长的开发、技术为梦想继续前行着。他们也是普通的追梦人。

这样的身份，或许更可贵。

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