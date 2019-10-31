没有理解万岁！坚果Pro 3/TNT只有传统的坚持和任性

今天的北京，没有“理解万岁”，也没有单口相声，长达一个半小时的坚果新品发布会，台上胖胖的理想主义者消失不见，有的只是朱海舟、吴德州等人对产品的热忱介绍。当然，坚果重新定义7点30的传统依旧，因为原定于7点30开始的发布会，一直到7点40分才正式开始。

风雨飘摇的一年，坚果品牌入驻字节跳动，但这并不会改变坚果的产品节奏，事实上当前坚果的开发团队仍然是原班人马，吴德州开场就确认，坚果产品仍然会依旧过去坚持的风格。全新的坚果Pro 3在原先坚果Pro 2s的基础上补足了诸多新特性，让它更符合当前用户对于手机的需求。

从设计来看，坚果Pro 3的确具备有锤子系手机一贯坚持的设计元素，比如它的铝合金框架仍旧提供了与坚果Pro系列相同锋利的平整，这让坚果Pro 3能够稳固地站在桌面上。坚果提供了绿色、黑色和白色三种不同的配色，三个版本大体相似，但略为有一些区别，最大的特征差异在于机身背后的摄像头区域，绿色和黑色的机身采用了更大尺寸的黑色组件存放四摄模组，而白色机身则放置了一条更精巧的黑色长条区域来存放三摄，另一颗微距镜头则独立放置在一旁。

比较有特点的设计元素是背部的Logo，这颗红色的Logo其实是一颗呼吸通知灯，在系统收到通知时，Logo会和人类呼吸频率一样，以每分17次的速度闪动。

坚果手机最核心的体验自然是Smartisan OS，在全行业全体拥抱扁平化的当下，Smartisan团队仍然不愿意放弃对拟物的坚持，全新的Smartisan OS 7.0仍旧具备与过去一致的UI风格，但它现在拥有更多切换动画，同时官方提供了Smartisan T黑字体，调优的粗细显示，让整机的内容显示变得更平滑细腻。

功能方面，Smartisan OS 7.0最大的卖点还是放在了大爆炸功能，它不仅能够对文字进行结构，对图片进行识别，在新版本中还加入了“炸声音”和“炸录屏“功能。炸声音简单来说就是能够自动将手机中播放的声音转化为文字，无论是语音、视频内容，都能通过长按屏幕的方法呼出炸声音功能，随后系统会将音频自动转化为文字。

而炸录屏则更适合于“表情党“，它可以自动将手机屏幕内一段时间的视频按帧截取，这意味着你可以很轻松的获取到视频中的单张表情。另外，一步功能也有所进步，在全新的3.0版本中，它允许用户在一步界面同时使用四个不同的APP，这意味着当你打车、聊天、挂游戏等操作，都能直接在一个界面下完成。

基于Miracast和乐播投屏，坚果Pro3终于实现了TNT无线投屏，它能兼容市面上95%的智能电视，只要连接电视后，手机就能作为TNT的触摸板使用，用户可以在期间运行android平台应用，同时还可以快速将图片、视频内容投放到大屏幕上。

硬件方面，坚果Pro3其实没有太多的惊喜，它提供了一块6.39英寸水滴显示屏，FHD+分辨率和OLED材质都是当前最主流的参数，这块屏幕提供了屏下指纹模组，0.2秒的响应速度与售卖的大多数产品类似。很明显，坚果Pro 3也希望为用户提供最顶级的性能，它配备了高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB LPDDR 4X运行内存以及256GB UFS 3.0储存。

摄像头方面，坚果Pro 3.也终于来到了2019年，它提供了一颗索尼IMX586感光元件作为主摄，此外还提供了一颗800万像素的2x长焦镜头以及一颗1300万像素超广角镜头，500万像素微距镜头最近提供了2cm对焦距离。同时，坚果Pro 3也采用了一颗2000万像素前置摄像头，这颗镜头支持四合一像素合成，具备不错的弱光成像效果。

当然硬件方面并非面面俱到，坚果Pro 3仍然有一些遗憾，比如全系产品都没有提供了NFC功能，考虑到手机模拟门禁卡和公交卡越来越普遍，甚至一些千元级产品都已经具备了NFC，坚果Pro 3的确不该对此置若罔闻。另外，坚果Pro 3的128GB版本所采用的也不是UFS 3.0储存介质，它仍然采用了UFS 2.1储存。

最后，坚果Pro 3提供了一块4000mAh容量电池，支持18W QuickCharge快速充电。这对于一台7.8mm厚，185克的手机而言，的确算得上是大容量。

最终价格方面，坚果Pro 3分为8GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 256GB ROM以及12GB RAM + 256GB ROM，它们的售价分别是2899元、3199元以及3599元，双十一首卖直降200元。此外你也可以选择情怀后壳，售价49元。

哦，对了，可能是为了关爱子公司，坚果也为iPhone 11提供了一批情怀后壳，它们售价为69元。发布会结束后，坐在一旁的坚果粉丝伴随着台上朱海舟煽情的言论，眼眶湿润地一起感谢老罗、感谢坚果、感谢锤子，并继续言之凿凿的说：“下一部！一定支持”！