官宣：金华至宁波铁路全线开工

据上海铁路局消息，10月29日金华至宁波铁路全线开工建设，金华至宁波铁路是宁波至浙江中西部腹地金(华)义(乌)都市圈的便捷通道，工程范围为沪昆铁路义乌站至甬台温铁路云龙站，含金华地区、宁波枢纽配套工程等。其中下行正线自云龙站至义乌站(不含)新建线路长度188.3公里，上行正线自云龙站至沪昆铁路鹤田线路所新建线路长度185.6公里。

有哪些站点呢？

全线沿途共设置云龙、奉化、溪口、新昌、嵊州、南山湖、虎鹿、东阳、苏溪9个车站，其中奉化、云龙为既有改建车站，苏溪为新建站，虎鹿为预留站

设计技术标准是啥？

金华至宁波铁路线路主要技术标准为I级客货兼顾双线铁路，设计行车速度160公里/小时，预留200公里/小时条件，建筑限界满足开行双层集装箱列车条件，建设工期计划为4年。先期开工段已于2017年2月在奉化开工。

投入使用后谁来运营管理？

金华至宁波铁路由中国国家铁路集团有限公司和浙江省人民政府共同筹资建设由萧甬铁路公司作为项目法人负责项目的融资、建设及经营管理项目建成后委托中国铁路上海局集团有限公司负责运营管理。

建成后将发挥什么作用？

金华至宁波铁路建设是贯彻实施长三角一体化发展国家战略，完善区域铁路网布局的重要工程，线路将连接义乌和宁波，实现世界小商品之都（义乌）与世界第一大港（宁波舟山港）互联互通，对促进宁波地区以及浙江省更快融入“一带一路”，提高宁波综合交通枢纽地位，助推沿线经济社会发展等具有重要意义。