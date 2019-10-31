郭建利：年底北京联通5G可用基站将超过9000个

在工信部宣布我国5G正式商用的当天，以“极速5G，联通未来”为主题的北京联通5G商用媒体发布会在京召开。

在会上，北京联通副总经理郭建利透露，目前北京联通已开通超过6000个5G基站，年底北京联通5G可用基站将超过9000个。

作为首批5G商用重点城市，北京联通秉承首善之区建设要求，致力于打造全国领先的5G网络和服务。前期，北京联通已招募超过1万名体验用户，提前让大家感受了5G速度。

郭建利透露，截至目前，北京联通已开通超过6000个5G基站，五环内已实现连续覆盖，六环内已覆盖超过70%，六环以外重点区域也已连续覆盖。北京联通还与北京电信深入落实合作，共享5G网络资源，年底前北京联通5G可用基站数将超过9000个。“双网共享,覆盖更广”，用户一定能在后续使用中享受到满意的5G网络体验。

此外，北京联通城区千兆宽带网络已100%覆盖，超过10万户北京家庭已用上了千兆光纤网络。北京联通5G移动网络，加上千兆固定光纤网络，共同构建了首都“双千兆之城”，从而赋能数字北京，助力智慧城市建设。

郭建利最后表示，“未来，北京联通将通过精品双千兆网络、丰富的智慧应用、成熟的终端供应链、人性化的5G套餐资费和舒心的客户服务，为京城提供优质的双千兆服务，让5G、千兆真正的飞进寻常千万家。”