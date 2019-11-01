小米米家手持无线吸尘器1C：只要999元，清洁“小怪兽”带回家

在家里搞卫生这件事，一旦你用上了机器，就不可能再回到手动大扫除的年代。更何况现在助我们清扫的机器品类繁多，家中如有扫地机器人，那必须再来个无线吸尘器做补充，毕竟犄角旮旯里的垃圾还得靠吸尘器来查漏补缺。

当然，我知道说到无线吸尘器大家最先想到的就是著名的“戴森”，不过较昂贵的价格也并不适合每个人。早在今年四月，小米带来米家手持无线吸尘器（具体内容点击这里），以9锥气旋只要1299元的价格让人眼前一亮，而惊喜远不止这点，近日，小米又推出了一款米家手持无线吸尘器1C，120AW的吸入功率+多锥旋风过滤，仅需999元，那么效果如何呢？让我们一起来看看吧。

配件丰富颜值赛高

颜值，是现在许多人买东西首选，这次的米家手持无线吸尘器1C在外观方面与米家手持无线吸尘器没什么差别，延续了米家产品“一白走天下”的简约设计风格，做工方面没有发现毛刺和色差，依旧是米家传统的磨砂白质感，橙色的加入，又让这款无线吸尘器变得更加灵动，非常好看。

拆开外包装后，我们看到，这次米家手持无线吸尘器1C的配件可以说相当丰富。包括了可调的二合一毛刷、二合一扁吸、电动除螨刷和电动软绒滚筒地刷以及一个延长杆，同时还配备了方便收纳支架以及充电器。

其中，电动软绒滚筒地刷刷头适用于硬质地面，如瓷砖、木地板等，短绒地毯也可使用。而电动除螨刷据官方数据表示，除螨率达99%，配合大吸力可对布艺家具中的螨虫、毛发、灰尘进行深度清洁。而像小编这种家里养猫的铲屎官来说，不用再担心床上、沙发上都是它们掉落的毛发，清洁起来非常便捷。

二合一缝隙吸头主要是用来各类家具的缝隙处清洁，或者吸吸键盘也完全没问题。二合一毛刷的话像书柜、桌面、沙发等都可以进行清洁工作。可以说，米家手持无线吸尘器1C的这四个吸头几乎覆盖了日常生活中绝大部分清扫除尘的场景，实用性很高。

另外，米家手持无线吸尘器1C的H12级HEPA过滤网和金属网过滤都可进行水洗，减少后期维护成本。而当我们用完吸尘器要将其收纳时，就可以直接挂靠在附赠的收纳支架上，支架上还能挂两个常用吸头，提个小建议，如果收纳架不是打螺丝的而是落地架应该更方便，毕竟谁也不想好好的墙面上多两个孔洞。

吸力是检验一台吸尘器的唯一标准

对一台吸尘器来说，没有比吸力更重要的事了。米家手持无线吸尘器1C搭载10W转/分钟高速无刷马达，再配合上120AW高吸入功率，拥有了20KPa强劲吸力，对付各类清洁环境都没有什么问题。

相比起米家手持无线吸尘器的100AW整机吸力，这次的米家手持无线吸尘器1C竟然达到120AW吸入功率，而获得如此大吸力主要是因为米家手持无线吸尘器1C采用了多锥气旋设计方案。多锥气旋过滤系统，可以有效将大颗粒物甩入尘杯底部，实现尘气分离，保持风道不堵塞。

开启吸尘器后展示效果GIF

同时，米家手持无线吸尘器1C特殊的导风通道设计，可以将强大风压瞬间引导至动力组处，散除核心部分工作热量，保持功率恒定也就等于保持了吸力的持久稳定。

数据漂亮，作为消费者还是最要看实际效果。我们在木质地板上撒了些麦片碎屑、绿豆、纸巾等混合垃圾，将米家手持无线吸尘器1C开到最大档（吸入绿豆等一类物体还是用最大档比较妥当），配合地刷，从这些混合垃圾上扫过。

地板吸力表现GIF

不出所料，米家手持无线吸尘器1C所经过之处一扫而光，没有任何碎屑留下。不用拖拉地刷，推着就直接往前走了，非常方便。

沙发缝隙处清理GIF

在沙发缝隙这种难以清理的部位，我们建议使用二合一毛刷，当然扁吸也可以。随便吸一下，什么纸巾纸屑、薯片的碎片等都能轻轻松松就吸干净。

倒垃圾展示GIF

在倾倒垃圾方面，米家手持无线吸尘器1C也非常方便，只需通过按下尘盒下方的按扣，垃圾就能直接倾倒，无需拆卸尘盒。另外，在低档上，米家手持无线吸尘器1C续航可最长达到1小时左右，这种续航时间对一般百平米左右房间大小的清扫来说是完全不在话下的。

吸力档位可调节

不足千元的无线吸尘器，真香

可以说这次米家手持无线吸尘器1C定价999元，小编觉得还是颇有诚意的。整体产品在做工和使用效果方面没什么明显的短板，可能就是在重量方面，3.3kg的净重对女生来说，在吸高处灰尘时会感到有些困难，单手是不可能的了。所以，男士们是你们发挥POWER的时候了。

而其他方面，比如收纳方便、配件丰富等都让人用起来非常顺手。作为一件清洁的家电产品，顺手一直是小编觉得很重要的事情，毕竟是你日常使用的东西，不顺手怎么行呢！想要品质好，又不想花太多钱的朋友，米家手持无线吸尘器1C可以考虑一下哦。