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WeWork前CEO被指控性别歧视，在怀孕员工面前抽大麻

2019-11-1 7:08:40来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

11月1日消息，WeWork前首席执行官亚当·诺伊曼（Adam Neumann）正面临一项新的法律挑战，诺伊曼的前办公室主任（chief of staff ）正起诉We Company，称该公司存在性别薪酬差距，其前首席执行官诺伊曼在她面前吸食大麻，歧视她和其他怀孕和休产假的女性。

据周四提交的起诉书称，WeWork前员工梅迪娜-巴尔迪（Medina Bardhi）的薪酬明显低于她的男性同事。

这份起诉书称，该公司新聘任的男办公室主任，“工作范围和角色”与巴尔迪的“相同”，获得40万美元的年薪和17.5万美元的签约奖金，这是巴尔迪在同一份工作中15万美元年薪的两倍多。”

据起诉书显示，诺伊曼还在2013年10月的采访中询问了巴尔迪关于其结婚和怀孕的计划，后来多次将她的产假称为“假期”。

这份起诉书称，巴尔迪“被迫”向她的老板汇报了自己怀孕的事情，“因为她必须解释为什么不能再陪诺伊曼出差了，尤其是他喜欢在包机上携带大麻，而且在整个飞行过程中都在封闭的机舱里吸食大麻。”

WeWork的一位发言人在一份声明中表示：“WeWork将积极为自己辩护。我们绝不容忍任何形式的歧视。我们致力于推动公司发展，建立一个让员工引以为傲的公司和文化。”

自8月份发布IPO招股说明书以来，WeWork经历了动荡的数月。据这份说明书披露，今年前六个月公司净亏损逾9亿美元，营收15.4亿美元。

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关键词：WeWork

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