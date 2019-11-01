互联网 50 周年！这有它的一张“出生证明”

2019 年10 月29 日是互联网的50 周年，50 年前(1969 年10 月29 日)，加州大学洛杉矶分校的计算机将一个只有两个字母(LO)的数据包发送到斯坦福研究所的计算机上，这是互联网史上的第一个数据包，从此开启互联网时代的第一步。

当时，Arpa建立了一个称为Arpanet（互联网的前身）的计算机网络，将全美各大学院校、政府机关和国防承包商的主机连接在一起。一个来自加州大学洛杉矶分校的学生 Charley Kline，他想通过 Arpanet 远程登录到斯坦福研究院的主机系统(SRI)，在试图输入登录命令时(login)，系统只在接受前两个字母之后就崩溃了。虽然第二次尝试成功了，但留下的“Lo”信息意义特殊，这是第一条在网上传递的信息，它为最终产生的互联网奠定了基础。

两台主机的通信过程以书面形式被记录了下来，描述了他们在建立网络时所发生的详细情况，我们可以看到22:30 有一个重要的信息：“Talked to SRI, Host to Host”。这张纸目前存放在加州大学洛杉矶分校(UCLA)的档案馆里，某种意义上它被认为是互联网的“出生证明”。

（来源Gizmodo）

从那以后的半个世纪里，世界发生了翻天覆地的变化。1991年万维网(World Wide Web)问世，更是给我们的生活增添了不可思议的色彩，网上购物、最新的新闻、社交网络等等，极大刺激着人们的感官世界。

而如今，随着智能手机的发展，它就像粘在我们手上一样，无论何时何地我们都可以访问网络和流媒体服务，这一切都要感恩互联网的诞生。在互联网50 周年的日子里，Vinton Cerf，谷歌副总裁兼首席互联网传播者，是现代互联网的设计师之一，他列举了他认为是互联网历史上最重要的里程碑：

1969年10月29日：第一个数据包被发送。它是我们对业务分组交换技术的启蒙，使我们为互联网的后续发展做好了准备

1971年：创建了网络电子邮件

1974年：第一份互联网协议发布。Vinton Cerf和Bob Kahn发表了论文"A Protocol for Packet Network Interconnection"，文中对TCP协议的设计作了详细的描述。

1977年11月22日：由3个不同网络（ARPANET、分组无线电网、分组卫星网）组成的互联网成功地问世了。

1983年1月1日：ARPANET从NCP协议切换为TCP/IP协议，美国国防部将ARPANET分为军网和民网，渐渐扩大为今天的互联网。

1983年：移动电话问世。尽管互联网和移动电话是并行开发的，但最终证明它们是相辅相成的技术。

1984年：Cisco Systems公司成立，随之而来的是商业路由器的到来，这使得不同网络的连接能够在计算机之间共享数据。

1991年12月：万维网的发明引进了一种新的信息共享方式，对可访问性和实用性产生了深远影响。

1993年：Mosaic浏览器发布，这是国际互联网史上第一个网页浏览器软件，也是通向我们今天所知网络的踏脚石。

1995年：互联网泡沫。

1996年：VoIP（Voice over IP）的诞生和IPv 6的发展带来了更好的成本效益体验。

1998年：互联网名称与数字地址分配机构（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，ICANN）成立，该公司仍然是负责因特网治理技术方面的最重要机构之一。同年，Sergey Brin 和 Larry Page创立了谷歌。

2005年4月23日：YouTube上传了第一段视频，标志着它的诞生。同时意味着不仅是电视台和广播公司，普通老百姓也可以创建和上传可共享的视频。

2007年：第一部智能手机出世了，标志着两项革命性技术的碰撞：移动电话和互联网。

2012年6月5日：IPv6正式启用。

Vinton Cerf对接下来的50 年充满期待，他认为计算机通信将变得十分平常，就像是用电一样，但信息的传输将会进一步改善，而且速度会更快，有5G 和光纤，以及数十亿的网络设备，在语音、手势和人工智能系统中具有更强的交互能力，他回望过去50 年的成就，更加确定未来有无限可能。

互联网是一把双刃剑，给我们的生活和工作带来便利的同时，也带来了病毒传播、信息暴露或是网络攻击等，有人称赞互联网，也有人抵制互联网，但事实证明当代人已经离不开互联网，我们想要把握好这把双刃剑，需要我们适度利用好互联网，端正自身思想，尊重多方言论，倡导文明礼貌，更要遵守法律。