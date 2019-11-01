苹果iPhone 11降价后在华热卖，分析师：这情况难持续

据国外媒体报道，苹果公司很大程度上阻止了第三季度在中国市场营收的下滑，这要归功于较为便宜的机型iPhone 11的推出。iPhone 11是入门机型，它给苹果带来了好运。但分析师表示，苹果公司的好运气可能是短暂的。

苹果表示，在截至9月30日的本财年第四财季度，其大中华区的销售额下降了2.4%，而本财年第一财季销售额下降幅度曾高达27%。

iPhone 11较其前一代产品定价低了50美元，它对苹果营收起到了推动作用。

在此之前的一年里，苹果公司给予经销商拥对旧款iPhone降价的灵活性，现实中实行了大幅度打折，这与苹果以往的做法相反。此外，苹果还大力推广分期支付，推动销售。

“苹果在中国全新的低价战略产生了巨大的影响，”James Yan表示。他供职于市场研究公司Counterpoint Research，跟踪研究中国的智能手机市场。

预计苹果在明年才能推出5G智能手机，分析师认为这就是问题所在。因为相比较，中国市场最大的智能手机制造商华为已经捷足先登，早在今年6月就已经推出其首款5G智能手机Mate 20 X 5G版，售价为人民币6199元。

此外，小米等中国其它智能手机制造商也迅速跟进，纷纷推出自己的5G功能智能手机产品。与此同时，中国几大电信运营商的5G服务已进入商用阶段，这将给大众带来了超高速的网络连接。

James Yan预计，入门款5G智能手机明年将集中在中国市场出现，这将会推低苹果智能手机的销量。

据市场研究公司Canalys表示，在7月至9月的季度，华为在中国智能手机市场的份额占据绝对优势地位，将苹果在中国智能手机市场的排名推向新低。

不过，第四财季确实是苹果在中国市场的一个进步。

第四财季在中国市场来自服务业务的营收增长了两位数，这主要得益于从App store下载游戏的中国用户数量出现了两位数字的增长。在iPhone销量处于停滞之际，苹果一直声称自己的服务业务将成为增长的推动引擎。

7月至9月，中国政府监管机构批准了291款国产和进口版应用内购买型游戏题材，推高了热门游戏的下载量，其中包括网易的“实况足球”（Pro Evolution Soccer）。

Canalys公司跟踪研究中国智能手机产业的Nicole Peng表示，苹果服务业务营收的增长也证明的一个事实是，中国消费者越来越习惯于为在线内容付费。

她表示，“实际上，在Android平台和微信上，要求用户支付会员费或订阅费的内容也在增多。”

Nicole Peng还指出，苹果中国的官方网站今年还推出折低换购活动，零售人员一直在向客户推销这一服务。