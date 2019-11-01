【IT之家开箱】海信阅读手机A5开箱图赏：5.84英寸护眼水墨屏

前段时间，海信举行了全民阅读新国货发布会活动，发布了海信阅读手机A5，IT之家也拿到了这款手机，一起来看看吧。

海信阅读手机A5的外包装为黑色，上面印有金色文字，“阅读改变人生，海信改变阅读”的宣传语代表着这款手机为阅读手机的定位。

配色方面，海信阅读手机A5有墨玉黑和汉玉白两种颜色，提供4GB+32GB（HiFi版）和4GB+64GB（尊享版）两种存储组合，IT之家拿到的是4GB+32GB版本。

海信阅读手机A5采用了5.84英寸护眼水墨屏设计，分辨率为1440×720，PPI 276，日读无蓝光，阳光越强烈屏幕越清晰，户外使用无压力，纸质书般的阅读体验。夜读蓝光降低95%，柔光阅读灯，2048级芯片智能调光，柔和护眼。

机身重量158克，与京东阅读、掌阅、QQ阅读、咪咕阅读、看书等五大内容平台深度合作，拥有海量的资源。

海信阅读手机A5主打沉浸式阅读，支持一键阅读，可通过机身左侧的墨智键一键快速启动阅读、应用，随时随地方便快捷，利用碎片化时间高效阅读；支持勿扰阅读，既可屏蔽消息免除打扰，又可设置重要消息提醒，避免漏掉重要来电。

海信阅读手机A5搭载ES9318专业HiFi芯片，可以带来更好的音乐与阅读体验。

硬件方面，海信阅读手机A5采用了高通八核处理器，4GB运存，最高支持256GB TF卡扩展。

海信阅读手机A5前后各有一枚摄像头，主要用途为“前摄解锁后摄扫码”；后摄支持7cm微距，扫码扫题更方便。

海信阅读手机A5搭载4000mAh大电池，配合墨水屏，续航应该会远超现有产品；同时反向充电功能。

价格方面，海信阅读手机A5 4GB+32GB售价1199元，4GB+64GB售价1499元，感兴趣的朋友们不妨关注一下。