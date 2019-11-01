小米有品众筹《上新了故宫》同款文创：颜值颇高

IT之家11月1日消息 近期，由故宫博物院和北京电视台联合制作的《上新了故宫》第二季正式定档，将于11月8日开播。11月1日，小米有品也推出了《上新了故宫》专区，目前在众筹的商品均为第一季中出现的商品，此次做了升级迭代，产品包括智能蒸汽眼罩、陀飞轮机械表、香薰机、证件包。

Hi+畅音鹤蝠智能蒸汽眼罩

蒸汽眼罩采用独特的微米雾化蒸汽技术，恒温热敷，缓解眼干、视疲劳。设计灵感来源于紫禁城东北角的“畅音阁”，取仙鹤衔桃与蝙蝠纹样，有吉祥长寿、福气绵延的美好寓意。有绮罗粉黛、烟云浅墨、乌金典藏3色可选，小米有品众筹299元。

日出而作系列-陀飞轮机械表

陀飞轮表代表了机械表制造工艺中的最高水平。由于其独特的运行方式，历来被誉为“表中之王”。小米有品与“上新了故宫”联手打造“日出而作系列-陀飞轮机械表”，在手表左侧加入十二时辰表盘，灵感源于中国古代计时工具日晷；右侧月相表盘取自月相规律变化，寓意日月同辉。单只价格3699元。

《紫禁·薰》香薰机

自古焚香之礼风雅祥瑞，历经千载的香文化精髓穿梭时光，化作现代气韵的禅意香器——香氛机。《紫禁·熏》香薰机采用无线设计，便携小巧；磁吸香盒，稳妥牢固。香薰选取橙花精油，固体散香，香气持久醇厚。有“本宫”、“朕爱”两款不同字样可选，单只众筹价格99元。

山海文渊系列--多功能旅行收纳护照证件包

多功能护照证件包采用实用性大容量设计，内部多隔层收纳空间，将护照包、手机包、钱包、卡包四合一，新增外侧机票夹，出行更从容。外层使用优质二层牛皮，保留天然柔软弹性。灵感来源于故宫的隐秘角落文渊阁，是汇集智慧的藏书楼，证件包上带有层叠的“文”字标，载着悠长文化，众筹249元。

据了解，小米有品成为《上新了故宫》官方文创合作伙伴，11月起还将有多款产品陆续上新。

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