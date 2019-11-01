苹果提拔五位高级总监为副总裁：涵盖AR、AirPods业务

苹果公司已在近期将多名高管提拔到副总裁级别。副总裁是苹果的一个关键职称，通常为公司最具影响力的人物保留。

苹果营销副总裁德兰斯

过去的一个月，苹果任命保罗·米德(Paul Meade)为硬件工程副总裁，任命乔恩·安德鲁斯(Jon Andrews)为软件工程副总裁，任命加里·吉福斯(Gary Geaves)为新设立的声学副总裁，任命卡里安·德兰斯(Kaiann Drance)为营销副总裁。苹果还召回了前iPhone业务高管鲍勃·波切斯(Bob Borchers)，任命他为营销副总裁。波切斯近期曾在谷歌和杜比实验室任职。

所有这些被提拔的高管此前担任的是高级总监职位。按照苹果的组织层级，高级总监是一个低于副总裁的职称。米德在近几年领导苹果未来增强现实(AR)头戴设备的硬件开发。安德鲁斯是苹果软件业务主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)的副手之一，负责苹果操作系统底层架构。吉福斯则负责AirPods、HomePod等产品的音频技术开发。AR等可穿戴产品、AirPods等配件以及软件是苹果未来的最重要组成部分。

苹果拥有大约100名副总裁，他们向苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)、COO杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)以及一组高级副总裁领导的管理团队汇报工作。最近一段时间，苹果也有几位重要高管离职，包括首席设计官乔纳森·艾维(Jony Ive)、零售主管安吉拉·阿伦茨(Angela Ahrendts)以及通信部门主管史蒂夫·道凌(Steve Dowling)。