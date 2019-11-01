内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果提拔五位高级总监为副总裁：涵盖AR、AirPods业务

2019-11-1 9:08:33来源：凤凰科技作者：箫雨责编：微尘/实习评论：

苹果公司已在近期将多名高管提拔到副总裁级别。副总裁是苹果的一个关键职称，通常为公司最具影响力的人物保留。

苹果营销副总裁德兰斯

过去的一个月，苹果任命保罗·米德(Paul Meade)为硬件工程副总裁，任命乔恩·安德鲁斯(Jon Andrews)为软件工程副总裁，任命加里·吉福斯(Gary Geaves)为新设立的声学副总裁，任命卡里安·德兰斯(Kaiann Drance)为营销副总裁。苹果还召回了前iPhone业务高管鲍勃·波切斯(Bob Borchers)，任命他为营销副总裁。波切斯近期曾在谷歌和杜比实验室任职。

所有这些被提拔的高管此前担任的是高级总监职位。按照苹果的组织层级，高级总监是一个低于副总裁的职称。米德在近几年领导苹果未来增强现实(AR)头戴设备的硬件开发。安德鲁斯是苹果软件业务主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)的副手之一，负责苹果操作系统底层架构。吉福斯则负责AirPods、HomePod等产品的音频技术开发。AR等可穿戴产品、AirPods等配件以及软件是苹果未来的最重要组成部分。

苹果拥有大约100名副总裁，他们向苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)、COO杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)以及一组高级副总裁领导的管理团队汇报工作。最近一段时间，苹果也有几位重要高管离职，包括首席设计官乔纳森·艾维(Jony Ive)、零售主管安吉拉·阿伦茨(Angela Ahrendts)以及通信部门主管史蒂夫·道凌(Steve Dowling)。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果蒂姆·库克AirPods

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有