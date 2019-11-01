苹果CEO蒂姆·库克暗示iPhone订阅服务将会是苹果下一个大动作

IT之家11月1日消息 据外媒报道，苹果近年来由于自家硬件产品业务已经趋于成熟以及增速放缓正在不断寻找新的收入增长点，这也是苹果近年来不断在视频游戏，音乐，电视和新闻订阅服务上发力的原因，苹果寄希望于订阅服务并希望以此开创一个新的时代。

值得注意的是在苹果公司本周与分析师进行财报电话会议期间，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）暗示苹果未来还将在iPhone订阅服务上发力。他对此类问题的答复是：“我们正在做一些事情，所以请继续关注。”

“我们意识到有很多用户想要通过分期付款购买新手机，我们也将致力于不断优化这种操作以使得其比过去更容易”——库克

从库克的言论来看，苹果似乎对iPhone定价的灵活性持开放态度。不过也有分析人士质疑库克的言论也意味着苹果未来会推出类一个Apple Prime套餐，换句话说就是用户可通过分期付款（按月支付）得到一部iPhone或得到Apple Music、iCloud等苹果服务。对此库克表示目前已有类似情况出现，尤其是那些正在升级计划中并在一段时间内付清iPhone费用的顾客。

“我的观点是，这（使用iPhone订阅服务的用户）将在未来发展成更大的数字。”——库克

苹果现有的iPhone升级计划（其中包括Apple Care+）需要用户通过完成12个月月费支付来换取一部新款iPhone。

事实证明苹果已开始走上库克所暗示的道路。库克已于本周宣布了一项与Apple Card有关的iPhone融资计划：用户可用Apple Card获得24个月的iPhone免息分期付款服务，该计划预计将在今年年底前推出。