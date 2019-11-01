ID.3 即将迎来国产，大众电气化战略持续加速

电气化、零排放、年轻化，数字当先……几个关键词叠加在一起，人们大概率会猜这是一家新造车势力，而可能会忽略掉一家欧洲老牌车企的努力。





自从宣布了「世界最大的零排放汽车制造商」这个目标后，大众在实现电气化的道路上步伐越来越紧密。不仅推出了新的品牌标识，首款量产车型ID.3也即将正式推出。

而在中国市场，大众也宣布了最新的电动计划，不仅ID.3即将国产，第一款针对中国市场的车型ID.初见，也将在12个月内推出。

新车新品牌

ID家族的第一款量产车型——ID.3继欧洲之后，中国市场也即将进入量产阶段。大众官方尚未透露具体信息，但从欧洲版本来看，该车定位紧凑级，搭载一台后置单电动机，最大功率150kW（204Ps），峰值扭矩310Nm。续航方面，ID.3将提供三种续航里程版本的车型，WLTP标准下基本版续航里程为330km、中距离版续航里程为420km、长续航版续航里程为550km。三种续航版本对应的电池容量分别为45kW/h、58kW/h及77kW/h。

大众第一款量产电动车型ID.3 |现场拍摄

国产版ID.3由上汽大众负责生产，根据2020年年中在欧洲销售的时间点，国产版ID.3到来的时间大约在2021年左右。

此外，大众还亮相了一款针对中国市场的量产电动车型，名为ID.初见。ID.初见定位于A级SUV，在12个月内启动生产。大众汽车乘用车品牌中国CEO冯思翰表示，到2023年，大众汽车将有10款纯电动ID.车型陆续面市。

专为中国市场推出的纯电动车型ID.初见|现场拍摄

大众方面提到，上汽大众位于安亭的新工厂正在建设当中。一汽大众佛山工厂正在为电动汽车的生产而转型，2020年底两座工厂将完工，总的年产能可以达到60万辆。

除了车辆外，大众还强调了「零排放」的愿景。为此，大众更新了品牌标识，以明确这家传统车企向新能源和新科技的转型。比起原来的标识，大众新标识更加扁平化，用大众汽车乘用车品牌首席营销官Jochen Sengpiehl的话说，它体现了大众汽车对清晰明了和人性化的专注，这也是品牌所倡导的主张。

而面向中国市场实现零排放目标的时间表上，大众也给出了明确的解释：首个时间节点是2025年，届时工厂每生产一辆汽车将减少30%的废料排放，并减少30%的能源和水资源消耗；大众汽车在中国将全力支持集团，达成全球范围内车辆整个产品周期中的温室气体排放量相较2015年减少30%的目标。

大众汽车乘用车品牌首席营销官Jochen Sengpiehl |现场拍摄

要实现这个目标，电动汽车是绝对的主力，大众专为电动汽车开发的平台架构，也将成为焦点。

MEB平台战略

自2012年大众开始使用MQB平台，至今基于MQB平台生产的车型在全球约占大众汽车集团旗下车型数量的 70%。而现在MEB入场，成了大众纯电动车型的基石。

许多车型共用一个平台，对于车企来说，在规模经济、发展速率、可变性和汽车制造方面都有着突出优势。针对纯电动汽车开发的MEB平台，能够拥有长续航里程并实现快速充电，同时还能实现成本优化。

针对电动汽车的驱动平台MEB |现场拍摄

不止如此，如果要面向未来，平台上搭载的一切东西都要更具前瞻性。

大众汽车乘用车品牌电动汽车产品线销售与市场营销负责人Silke Bagschik表示，基于MEB平台的车型有着长轴距的特点，因而可以带来更灵活宽敞的内部空间。为了应对整个生命周期中的更新和升级需要，MEB平台车辆将具备更强的中央处理能力，与人工智能、自动驾驶等技术兼容，并可以接入数字生态系统。

据悉，大众汽车专为MEB平台研发了「E³」端对端电子系统架构和新的操作系统「vw OS」。有些汽车有多个独立的控制单元，而MEB平台车型只需通过两台中央处理器就可完成所有的操作。

在车底，被分为多个模块的长方形电池置于车底的核心位置。大众特别提到，即使电池形状结构发生变化，MEB平台也可以兼容未来的电池技术，并且将提供可拓展容量的电池，满足用户短途、常规和长途出行的需求。在NEDC工况下，续航里程最高可达580公里。充电方面，在中国，这些 ID. 车型均可采用最高可达 100千瓦的快充系统充电。

大众MEB平台 |现场拍摄

根据大众的说法，至2025年，大众将在全球量产33辆MEB车型，其中近一半车型来自中国。2025年，年产能100万辆的大众MEB车型，三分之二产自中国。明确的目标之下，把中国作为另一个主要战场的大众，要加速实现目标了。