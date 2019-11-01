小米有品双11首波新品汇总：气凝胶抗寒服、熊猫纪念金币首发

IT之家11月1日消息 11月1日是各大电商平台打响双十一战役的第一枪。作为小米旗下的精品电商，小米有品也在双十一的首日上线了不少重磅产品：央行发行的熊猫纪念币、气凝胶抗寒服，还有《上新了故宫》系列同款文创产品。

重磅新品：黑科技抗寒服、熊猫纪念金币

“气凝胶”保温材料起源于航天材料，是目前世界上超轻、隔热性超强的固态材料，具有超低密度、超低热导率、高孔隙率的特性，民用化后有取代羽绒服趋势。DMN气凝胶抗寒服使用气凝胶的超轻薄新材料，极限能抵抗-196度低温，且材料轻薄，耐水洗，抗菌，没有钻绒烦恼。其他国内品牌2000元左右，小米有品众筹价399元。

（DMN气凝胶抗寒服）

10月30日上午，中国人民银行正式发行2020版熊猫金银纪念币，一套12枚，其中熊猫普制金银纪念币6枚、熊猫精制金银纪念币6枚，均为中华人民共和国法定货币。

11月1日，这套纪念币的部分币种将在小米有品开售，标准版一套21299元，首发认证设计师签名版22039元。一套内含1克金、3克金、8克金、15克金、30克金共五枚。

该套纪念币一共57g金，成色99.9%。目前金价340元左右，57g价值高达19380元，考虑到工艺成本和收藏价值，21299元并不很贵。

（2020年普制熊猫金币套装）

安全始终是考验一款门锁的最终检验标准。Aqara智能门锁N100是首款采用米家、苹果双安全芯片，同时兼容两大智能家居系统的智能门锁，每颗芯片都具有唯一的私钥和证书，能够对所有蓝牙通讯内容进行加密。指纹模块采用3D半导体指纹识别，识别速度≤300ms，识别率高达98.7%，双十一到手价1049元。

（Aqara智能门锁N100）

上新了故宫：国风文创产品

眼睛是最容易暴露年龄的器官，需要精心呵护和保养。蒸汽眼罩采用独特的微米雾化蒸汽技术，恒温热敷，缓解眼干、视疲劳。设计灵感来源于紫禁城东北角的“畅音阁”，取仙鹤衔桃与蝙蝠纹样，有吉祥长寿、福气绵延的美好寓意。有绮罗粉黛、烟云浅墨、乌金典藏3色可选，小米有品众筹299元。

（Hi+畅音鹤蝠智能蒸汽眼罩）

陀飞轮表代表了机械表制造工艺中的最高水平。由于其独特的运行方式，历来被誉为“表中之王”。小米有品与“上新了故宫”联手打造“日出而作系列-陀飞轮机械表”，在手表左侧加入十二时辰表盘，灵感源于中国古代计时工具日晷；右侧月相表盘取自月相规律变化，寓意日月同辉。单只价格3699元。

（日出而作系列-陀飞轮机械表）

自古焚香之礼风雅祥瑞，历经千载的香文化精髓穿梭时光，化作现代气韵的禅意香器——香氛机。《紫禁·熏》香薰机采用无线设计，便携小巧；磁吸香盒，稳妥牢固。香薰选取橙花精油，固体散香，香气持久醇厚。有“本宫”、“朕爱”两款不同字样可选，单只众筹价格99元。

（《紫禁·薰》香薰机）

多功能护照证件包采用实用性大容量设计，内部多隔层收纳空间，将护照包、手机包、钱包、卡包四合一，新增外侧机票夹，出行更从容。外层使用优质二层你怒批，保留天然柔软弹性。灵感来源于故宫的隐秘角落文渊阁，是汇集智慧的藏书楼，证件包上带有层叠的“文”字标，载着悠长文化，众筹249元。

（山海文渊系列--多功能旅行收纳护照证件包）

除了重磅上线的新产品外，不少畅销产品也在双十一期间有较大的折扣力度。云米互联网冰箱450L限量5折、小嘀全自动智能锁Q3抽10名半价、云米互联网洗烘一体洗衣机低至7折等。感兴趣的朋友不妨关注下。

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