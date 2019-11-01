中国电信首批50个5G商用城市名单公布

IT之家11月1日消息 昨日上午，2019年中国国际信息通信展正式开幕，三大运营商中国移动、中国联通和中国电信也宣布5G网络正式商用并正式发布5G商用套餐。中国移动和中国联通的首批50个5G商用城市名单已在昨日公布，今天中国电信也公布了自家的首批50个5G商用城市名单。

具体如下：

北京、天津、上海、重庆、石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、南宁、柳州、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐

比对中国移动、中国联通和中国电信的首批50个5G商用城市名单发现，中国移动和中国电信的名单是相同的（如有疏漏请指出）。

中国联通的名单里没有晋城、芜湖、南阳、株洲、琼海这五个城市；但是有绍兴、中山、珠海、常州、南通这五个城市（如有疏漏请指出）。

三大运营商都有的城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、东莞、佛山、无锡、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐

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