TicPods 2 Pro评测：除手势操控外还能头部操控

对大部分iPhone用户来说，AirPods的好用无需多言，从2016年推出到现在，它带动了真无线耳机领域的快速发展，当越来越多人习惯戴着它通勤、工作、娱乐后，有更多厂商进入这一领域，其中就包括出门问问的TicPods系列。

熟悉极客之选（公众号GeekChoice）的朋友应该还记得今年年初，出门问问带来了一款颜值不俗功能丰富的真无线智能耳机 TicPods Free Pro，最近这家公司又推出了新一代产品TicPods 2，经过几天体验，它的升级不但颇有诚意，不少亮点还带给人惊喜，一起来看看吧。

在各种品牌的真无线耳机当中，TicPods系列一直有着自己的独特风格。

不同于AirPods那看起来像「小胖墩」的方正感，TicPods 2整体被设计成条形，在圆润的外壳上设计了独特的声波纹理，不但视觉上带来层次感，手感也很不错，这些设计从初代开始就一直延续下来，在同类产品中很有辨识度。盒子依然采用的是磁吸式开合方式，单手开启也没有问题。

相比第一代TicPods，TicPods 2变得更加小巧，整体体积减小了42%。这一尺寸在目前市面上具有优势，和三星Galaxy Buds相比要小一些，接近于AirPods系列，这让它非常便于携带。即便和口红相比，其体积控制也非常不错，虽然不支持无线充电，但能换来如此小巧的体积也可以看出本次产品的升级之大。

从左到右依次是AirPods、TicPods 2、Galaxy Buds

在便携充电盒正面，依然是TicPods熟悉的Logo和LED指示灯，通过指示灯的不同颜色，你可以快速获得当前耳机连接状态。而充电盒背面，TicPods 2则顺应趋势采用了USB Type-C充电接口，相比前代产品的Micro-USB接口来说更加方便。

在新品发布会后的第一时间上手中，极客之选曾提到过，TicPods 2外观部分相比前代有两个重要变化，其一是产品体积，其二是耳机设计，在比较完体积后我们来说说它设计上的独特之处。

TicPods 2没有采用初代产品的入耳式设计，而是类似AirPods系列的半入耳式设计。单只耳机仅有4g左右（Pro增强版4.4克，基础版4.2g），这和AirPods单只4g的重量相当，再加上新的半入耳式结构，因此佩戴时感觉很轻便，时间长了甚至会让人忘记耳机的存在。

首次使用会看到官方在金属触点贴上了保护纸很贴心

和前代产品相同，TicPods 2在外侧加入了触控区域，这一区域可以通过滑动、敲击等动作控制音量、切换歌曲等。而内侧的金属触点上，TicPods 2加强到了七层镀膜，抗腐蚀能力更强，首次使用还会看到官方贴上了保护纸。因为金属触点的加强，TicPods 2也达到了IPX4级别的日常防溅水，运动出汗时不会有任何影响。

TicPods 2的设计延续了TicPods系列的一些优秀传统，比如多种颜色的时尚设计和有纹理层次的充电盒、耳机上的触控操作区域等。在此基础上，这款耳机进一步瘦身，用尽量小巧的体积方便大部分人日常使用，外出携带也能吸引不少眼球。

在了解TicPods 2各种体验特色之前需要先说明的是，本次极客之选体验的是TicPods 2 Pro增强版，二者外观部分几乎相同，但在功能特性Pro版则进行了增强。二者具体差异我们可以通过下图了解，本次体验内容我们主要从Pro增强版来说。

在真无线耳机阵营中，入耳式和半入耳式耳机各占有一席之地。前者优点在于能提供更好音质，但会隔绝外界声音，平时在路上骑行或者走路会有一定危险。后者虽然牺牲掉了一部分音质，但相对来说更安全，不必摘下耳机也能听到外界声音，TicPods 2 Pro增强版采用了半入耳式设计原因主要在于此，当然，长久佩戴半入耳式也更加舒适。

为了强化音质，TicPods 2 Pro增强版内部采用双层纯铜音圈，支持aptX和AAC音频协议，再加上高通QCC5121芯片，日常听歌体验不错，低音部分也有一定体现。在音乐之外的通话环节，TicPods 2 Pro增强版的双Mic降噪也能在环境嘈杂的情况下有较清晰的通话效果，这些基础素质让它在同价位中有一战之力。

智能部分，TicPods 2 Pro增强版的特色则更多。内置传感器支持入耳检测功能，播放音乐的过程中取下耳机会暂停播放，戴上耳机则会继续播放，和AirPods体验类似。

「挠挠触控」是TicPods系列的一大特色，通过两边的触控区域，你可以在日常听歌时快速滑动调整音量，双击切换下一首，长按启动语音助手，这样的操作不但快速，还省去了拿出手机的麻烦，在日常通勤中尤其好用。

在此基础上，TicPods 2 Pro增强版还加入了简单好用的TicMotion™头部操控。相信很多人都遇到过这种情况，地铁或者公交车上人很多，这时有人打电话进来，不方便拿出手机，也没办法动手操作耳机接听，这时TicMotion™头部操控就会派上用场，这个功能也能很好地解决天冷大家不愿意掏手机的情况。

你可以通过轻轻点头/摇头的方式接听/挂断电话，只需要这一个动作就能解决问题。通过耳机内的六轴传感器配合算法，这一功能使用起来非常灵敏好用，相信我，用久了你会有种回不去的感觉。

除了TicMotion™头部操控外，TicPods 2 Pro增强版还拥有独特的TicHear™耳边唤醒和Quick-Commands快捷口令，前者可以通过「嗨小问」的唤醒词来直接唤醒嗨小问语音助手4.0，助手的功能非常丰富，不但可以进行日程记录、倒计时、听新闻等操作，还能配合TicWatch Pro 4G直接打开手机版网易云音乐听歌。

但我更喜欢的是快捷口令功能，TicPods 2 Pro增强版设定了几个日常使用频率极高的关键词，包括「下一首」、「开始播放」、「停止播放」、「接听」、「挂断」和「我要买单」这些词，你不需要先唤醒语⾳助⼿，随时说出快捷⼝令即可实现对应的功能。

最值得一提的是「我要买单」功能，只需要一句话，就能立即调出TicWatch Pro 4G版上的支付宝二维码进行付款。整个过程不需要掏出手机，也不需要动手操作手表，一句话就能完成，非常简单快捷，并且支付可以限制最大金额，可以避免被人盗用的情况。

最后说说这款产品的续航，TicPods 2 Pro增强版耳机单只耳机电池容量30mAh，单次使用续航时间在4小时左右。便携充电盒电池容量390mAh，可以满足20小时续航。耳机支持充电5分钟听歌1小时快速充电，正常使用两天一充比较稳妥。

何谓智能？众多真无线耳机给出过不同答案，AirPods用户可以唤醒Siri，Galaxy Buds用户可以触控暂停/播放，还有很多产品都有类似的操作方式。但这些产品总需要你时不时拿出手机才能做出更多操控，而在这方面，TicPods 2也许会让你眼前一亮。无论你之前有没有体验过真无线耳机，它的挠挠触控、头部操控和快捷口令等都会让你体验到不拿出手机控制的方便。

小巧的体积、特点鲜明的设计都是TicPods 2的加分项，这样的体验配合TicWatch Pro 4G有了进一步加强，也渐渐让人体验到智能可穿戴设备的魅力。在目前可以体验到的各种真无线耳机当中，这款售价699元起（目前预售期间599元起）的耳机是AirPods外又一款能带来生活改变的设备，如果你在考虑真无线智能耳机，这或许是一个不错的选择。