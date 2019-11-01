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太空旅游第一股上市四天暴跌20%，分析师称炒作太多

2019-11-1 11:45:22来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间1日消息，全球首家太空旅游公司维珍银河控股公司（Virgin Galactic Holdings）周一在纽交所挂牌上市，当天股价一度大涨9.7%，但收盘小幅下跌，而且自那以来，该股累计已下跌20%。

周四收盘，维珍银河股价大跌11.3%，报9.41美元。

购买维珍银河的股票意味着押注于该公司雄心勃勃的载人航天计划，以及该公司的董事长、英国亿万富翁理查德-布兰森。根据这一计划，该公司的飞船将于明年将第一批旅客送上太空。这是个潜力和风险并存的企业，到目前为止，维珍银河还没有任何销售或收入。

投资研究公司Cestrian Capital Research创始人亚历克斯-金（Alex King）表示：“即使与优步、Lyft或Slack相比，这也是一个真正的早期业务。就把它看作一家碰巧上市的初创公司好了。我想这样的事情还会发生很多。它将会有一些非常红（红色在美股意味着下跌）的日子，也会有一些非常绿（上涨）的日子。”

德克萨斯州风险投资基金SpaceFund的合伙人梅根·克劳福德（Meagan Crawford）说：“就像大多数空间公司一样，围绕维珍银河有很多炒作。我想你今天所看到的是一个市场上的修正，因为这种炒作正在消散。显然，对于一家尚未投入运营，而且也没有固定日期投入运营的公司来说，估值是很困难的。”

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关键词：维珍银河

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