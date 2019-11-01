联想成立35周年杨元庆发内部邮件：年收入已超过3500亿元

IT之家11月1日消息 11月1日联想成立35周年，联想集团董事长兼CEO杨元庆，向联想员工发出题为《生日快乐，35岁的联想！》的内部邮件。

以下为杨元庆内部邮件全文：

各位同仁：

今天，是联想成立35周年的日子，感谢一代一代联想人，与我们所热爱的联想一路向上，风雨同舟。

1984年，联想创立，我们从研发汉卡，代理国外电脑品牌创业起步；1990年开始，我们决定研发自主品牌的电脑，1994年成立微机事业部，并在1997年，一举夺得中国个人电脑市场的冠军。

2004年，联想以“蛇吞象”的气魄并购了IBM个人电脑业务，通过成功的业务整合，成为一家全球化公司。2013年，联想夺得全球个人电脑的冠军宝座。

登顶之后，我们把目光投向新的高峰。2014年，联想并购了IBM system X业务和摩托罗拉移动业务，从单一业务向多元业务转型。

到今天，联想已经发展成为一家年收入超过3500亿人民币的全球化高科技公司。我们在全球180个市场开展业务，拥有5.7万名员工；我们不仅是全球个人电脑第一、全球超算第一，还建立了包括智能设备、数据中心、数据智能、商用物联网、联想创投在内的多元化业务，并持续入选全球最受赞赏公司榜单。

我们之所以能够取得今天这样的成绩，离不开所有关心、支持、热爱联想的人。他们是信赖我们的客户，是和我们并肩战斗的合作伙伴，是每天在世界各地努力工作、践行联想文化的全体员工，感谢你们！联想在向上攀登的道路上前进的每一步，都倾注着你们携手赋予的力量！

让我们共同庆祝联想35岁生日快乐!

谢谢大家！

联想集团董事长兼CEO杨元庆

2019年11月1日