三星Galaxy A90 5G评测：无死角堆料向旗舰手机看齐

众所周知，今年毫无疑问是5G技术商用的元年，而对普通用户而言，最直观能感受到5G带来的便利的，自然是与我们关系最紧密的手机。而作为首批推出5G智能手机的厂商，三星先后推出的Galaxy S10 5G版和三星Galaxy Note10+ 5G版，迅速奠定了在5G手机在市场的地位。

不过随着5G技术的不断推广和国产手机厂商的陆续加入，截至目前已有包括华为Mate20 X 5G、中兴天机、iQOO Pro、小米9 Pro 5G等多款5G进入市场，这也将5G手机的售价从早前高达近万元的售价迅速拉下“神坛”，瞬间吸引了不少渴望尝鲜的用户蠢蠢欲动的心。

而这次三星凭借全新的Galaxy A90 5G，也杀入“厮杀”最激烈同时也是无比广大的中国市场，究竟它的表现又如何呢？相比众多售价更低的国产5G手机又有何优势？通过这段时间的体验，相信我们能给大家一个答案。

外观：绚丽U视屏带来惊人沉浸体验

作为今年异常迅猛的Galaxy A系列，全新的三星Galaxy A90 5G在外观上基本沿用了其他A系列机型大致统一的设计思路，不同的定位则在细节上有相应的设计。

机身正面，三星Galaxy A90 5G采用了一块6.7英寸的Super AMOLED屏幕，官方称之为“绚丽U视屏”，正如其名称一样，这块屏幕的显示效果非常绚丽。

屏幕上边的刘海以及下边的边框处理的还算可以，尤其下巴的宽度，完全达到了顶级旗舰的水准，大大提升了手机的屏占比，屏占比达到93.4%，在玩游戏看电影的时候也更加震撼。

不仅如此，三星Galaxy A90 5G还搭载了屏幕指纹识别技术，解锁速度非常快，屏下指纹以及将传感器隐藏在屏幕下方，让手机的一体性变得更强。

机身背部，三星Galaxy A90 5G提供有空间白和全息黑两种配色，我们拿到的是全息黑配色版本，相较白色版更显沉稳和内敛。在光线下黑色会透出炫彩的光纹，并且采用了独特的四板块设计，令四块区域的色彩、光泽相互碰撞，会随着光线变化闪现不同纹理色泽的炫彩光纹，拿在手里极具辨识度。

此外，该机后置竖排三摄，并且由于整机拥有一定的厚度，因此该机的后置相机几乎没有凸起，基本做到了与背板齐平。

中框方面，作为旗舰级的机型，该机自然采用了主流旗舰标配的金属边框，并与正面的屏幕以及和背面的3D弧面机身结合，过度非常自然，所以在握持的手感上，也有非常不错的感觉。值得注意的是，该机没有保留3.5毫米耳机接口。

总体而言，三星Galaxy A90 5G的外观设计非常精致，即使是定位中端的产品，在设计和做工上也拥有堪比旗舰机的水平，屏幕显示效果以及整体的颜值和手感都比较不错。

配置：当骁龙855遇到5G强悍的不止再是性能

既然是一款5G手机，那么其5G性能自然是该机最大的亮点。三星Galaxy A90 5G搭载了骁龙855移动平台，通过外挂X50基带来实现5G网络，支持NSA(非独立组网）模式下的5G网络，但不支持SA（独立组网）模式5G网络连接。

关于SA与NSA，相信不少用户都听过这两个名词，但对二者的区别大多数用户可能并不太清楚，而网络上的信息也并不完全准确，甚至存在一些误导性报道乃至谣言，比如“支持NSA5G网络的5G手机明年就不能再使用”、“NSA是假5G”等等。那么为什么当前绝大多数5G手机都采用的是NSA非独立组网方案呢？

其实，简单来说，NSA是在4G向5G推广过程当中的过渡阶段所采用的方式，可以充分利于现有的4G基站进行部署，部署难度和成本较低，容易平稳过渡。而SA组网则是完全独立于4G网络，需要重新部署全新的5G基站，短期内的建设成本较高，运营商所要面对的资金压力几乎是短时间内无法承受的，这也就是全球普遍采用NSA网络方案先行的最主要原因。

总体而言，NSA组网相比较SA组网技术方案虽有不同，但并无真假之分，更不存在明年失效、假5G的说法，而且在未来较长的一段时间内它仍然是5G网络中主流的解决方案，用户大可放心使用NSA模式的5G手机。

至于该机的5G网速体验，在实际的使用中，无论是下载应用、歌曲，还是在线观看高清视频，几乎都看不到缓冲的过程，瞬间完成下载或者随点随播。至于延迟，三星Galaxy A90 5G的5G网络延迟相比4G网络环境下确实有降低，不过不是十分明显，这主要是因为当前NSA组网方式的传输特性所造成的，在日后SA组网方式成熟后，5G网络的延迟会大大降低。

至于骁龙855移动平台的性能表现，相信大家都心中有数了，我们这里就不再做过多的赘述。不过为了让大家更加直观感受该机的性能水准，我们还是通过主流的安兔兔和Geekbench性能测试平台对其进行了跑分测试。

测试结果显示，该机安兔兔得分371874，Geekbench单核得分3387，多核得分10820，这样的成绩在顶级旗舰中表现也极为优秀，满足日常各种性能需求均毫无压力。

同时，笔者也选用了《和平精英》这款最为主流的手游大作来进行实际体验。在将画质设置为“HDR高清”，帧数设置为“极限”的情况下，该机《和平精英》全程帧率可以轻松达到60帧满帧状态，整个游戏过程中的开关门、射击、开车、切换视角等场景都非常流畅，没有丝毫的卡顿。

拍照：4800万像素三摄尽显专业品质

拍照方面，三星Galaxy A90 5G采用了后置4800万像素主摄+800万像素超广角摄像头+500万像素虚化摄像头的主流三摄方案，前置3200万像素摄像头，日常拍照时4800万像素主摄负责超强解析力成像，记录下更多细节，超广角摄像头可以记录下更广阔更具有冲击力的视野，同时该相机支持的像素四合一技术则可以让单个像素面积扩大四倍，从而有更多的进光量，提升亮度，减少噪点。虽然相比市面上的众多四摄旗舰机少了一颗长焦镜头，但这样的配置已经可以满足日常的拍摄需要了。

下面话不多说，我们直接通过实拍样张来看看该机相机的真实表现。

白天样张：

白天样张中，得益于4800万像素超清镜头的加持，三星Galaxy A90 5G的样张在解析力、色彩还原度、曝光、白平衡等方面都有着非常不错的表现，画面层次感丰富，细节清晰，明暗过渡自然，无论亮部还是暗部区域的细节都有得到很好地保留。

夜拍样张：

在难度较高的夜拍方面，即使是标准模式下，三星Galaxy A90 5G的夜间样张的动态范围和画面纯净度都极高，没有出现因提升亮度而造成画面过曝、失真的效果，灯光的色彩得到较好的还原，画面效果是十分讨喜的。

超广角样张：

三星Galaxy A90 5G配备有一颗123度的超广角镜头，与传统镜头相比，其视野范围近乎成倍，在有限的空间里也可以拍出更加震撼的照片。从以上样张来看，超广角模式下的建筑物更显挺拔，而在拍摄大场景时则可呈现更广大、震撼的视角。

夜景模式样张：

三星Galaxy A90 5G支持夜景模式，开启该模式后，画面整体亮度相比标准模式有了一定的提升，能够带来更加丰富的暗部细节，同时高光部分压制得也更好，减少了标准模式下的灯光过曝现象，照片整体观感有较为明显的提升。

续航与充电：4500mAh助力长续航不怕5G耗电大

对5G手机有一定了解的用户应该知道，5G在给大家提供强大的网络体验的同时，对电量的消耗也提出了更多的挑战。三星Galaxy A90 5G内置了一块4500mAh的大容量电池，可以充分满足手机的续航需求。

我们模拟了日常使用中常见的几个使用场景，包括30分钟“吃鸡”、30分钟微信语音通话、30分钟刷微博、30分钟听音乐和30分钟在线视频，共计150分钟的连续续航测试。测试结束后剩余电量高达75%，据此推算，三星Galaxy A90 5G基本可以满足连续在线看视频10小时，或者连续“吃鸡”5小时，这样的表现对于一款5G手机来说已经非常不错了，中重度使用一天内完全可以坚持。

至于充电方面，三星Galaxy A90 5G还支持25W快速充电技术，充电速度也是比较给力的。不过由于笔者收到的是裸机，并没有随机带有电源适配器，因此本次评测暂不进行充电速度的测试。

总结：

在5G商用的元年，三星面向全球消费者推出了旗下首款中端5G手机产品——Galaxy A90 5G。从整体的体验上来看，三星Galaxy A90 5G可以说是一款更懂年轻人想要什么的手机，它整合了高通骁龙855处理器、4800万像素高清三摄、6.7英寸绚丽U视屏、4500mAh大容量电池以及25W超级快充等强悍的硬件配置，几乎在各个方面的表现都没有死角，而且在一定程度上做到了向旗舰手机水准看齐。

当然最重要的，还是4499元的售价让更多初次接触5G手机的大众消费者可以切身领悟5G的便捷高效和强大魅力。如果你对5G手机向往已久，且又不没有余力负担顶级5G旗舰高昂的价格，那么三星Galaxy A90 5G会是一款理想的选择。