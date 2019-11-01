微软官宣：国行XboxElite无线控制器系列2于11月4日正式上市

IT之家11月1日消息 微软中国今日宣布国行Xbox Elite无线控制器系列2将于11月4日与全球各个市场同步上市，建议零售价1398元。

据悉，此次微软吸纳了玩家们的意见，将收集到的数据应用在全新Xbox Elite无线控制器系列2中。新一代Xbox Elite无线控制器相比前代增加了30项新特性，包括能为控制器提供40小时续航的内置电池、额外增加3个预设设定、可调节张力摇杆、全新3段键程高感度扳机键、耐用防滑材质握把以及蓝牙和USB-C接口等。

Xbox Elite无线控制器系列2拥有极高的自由度。标志性的4枚可插拔拨片以及两款磁吸可替换方向键提升了玩家的操控，而增加到6枚的可替换摇杆则进一步满足了不同玩家对操控舒适性和灵活程度的多样化需求。

新摇杆现在拥有6个高度可调和键帽可选式设计，同时摇杆也可替换。Xbox Elite无线控制器系列2为左右两个摇杆增加了张力调节结构，帮助玩家提升控制精度。使用随手柄配备的操纵杆调整工具，玩家可以手动在三种松紧度中调整，并在Xbox配件App中调整操纵杆灵敏度曲线，或是对调左右操纵杆的输入控制。

与此同时，Xbox Elite无线控制器系列2对可调节键程扳机键进行了升级，键程提升到三段。同时Xbox Elite无线控制器系列2最多能储存3个自定义设置和1个预设设置，玩家只需按一下设置按钮即可完成快速切换。此外，玩家可以使用Xbox配件APP（可在Xbox主机下载）进行多样化的按键自定义方式。

续航方面，全新一代Elite无线控制器拥有可续航40小时的可充式电池，同时使用USB-C缆线和充电座，在控制器盒内外都能为控制器充电。Xbox Elite无线控制器系列2新增了蓝牙功能以及USB-C接口，同时还保留了Xbox无线连接。

国行Xbox Elite无线控制器系列2将在11月4日正式发售，敬请期待。