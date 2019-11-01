三星与微软OneDrive合作，或关闭自家云服务

11月1日消息，据国外媒体报道，三星正式宣布与微软OneDrive达成合作，这意味着三星旗舰手机拍摄的照片和视频将备份在微软OneDrive上。

据报道，三星云上的用户数据将被批量搬迁到微软OneDrive上，这可能是三星云服务终结的开始。对于那些不想切换到微软OneDrive的客户，他们只需使用手机或外部microSD卡或谷歌照片（Google Photos）来存储。

此前发布Galaxy Note 10时，三星就宣布了与微软服务的强大集成，包括Link to Windows、Office应用和OneDrive。集成OneDrive意味着，Galaxy Note 10上的照片和视频可以同步到微软OneDrive上。

微软表示，OneDrive使用户备份、保护、共享和访问照片和文件变得很容易，无论用户在任何地方使用任何设备。

Galaxy Note 10是首款集成微软OneDrive的手机，之后还会有更多的三星手机集成OneDrive，这对微软来说是一个巨大的推动。

不过，要注意的是，一旦你选择了OneDrive，似乎就没有办法切换回到三星云。目前尚不清楚，一旦三星的大多数用户转向微软OneDrive，三星将会继续运营其云解决方案多长时间。

虽然微软的产品在某些方面更好，但至少到目前为止，它们还不能像三星自己的产品那样深入整合到Galaxy设备中。