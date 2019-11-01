暴风集团命悬一线：高管全部辞职，新办公地仅普通员工在岗

历经投资爆雷、公司裁员、股票跌停、创始人入狱，并面临退市风险的上市公司暴风集团近日又遭遇高管空缺危机。

10月31日，深交所向暴风集团下发关注函称，除已被批准逮捕的总经理冯鑫外，暴风集团的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。

对此，深交所让暴风集团尽快找人，以确保公司经营稳定，能够及时地履行信息披露义务。

在此前一天，暴风集团发布2019年第三季度业绩报告公告，同时也发布了关于公司副总经理、首席财务官、证券事务代表辞职的公告。

公告称，张鹏宇因个人原因申请辞去公司副总经理职务；辞职后，张鹏宇不再担任公司高级管理人员，仍担任影音产品负责人的职务。张丽娜因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，于兆辉因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，两人均不再担任公司任何职务。三人的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，三人离任的职务原定任期届满日为2020年12月13日。

另外，张鹏宇目前仍持有暴风集团股份154,139股。公告提到，张鹏宇离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

对于离任这件事，猎云网也联系上张鹏宇本人，但其表示，这个事以公告为准。对于其本人是否还在暴风集团任职，以及集团高管是否已经全部离职的问题，张鹏宇并未做回应。

高级管理人员仅2人、紧缺一年之久，母公司员工仅剩百余人

猎云网发现，根据暴风集团更新后的2018年度报告显示，2019年以前，暴风集团共有三位副总经理，其中王婧、吕宁这2位已分别于2018年3月份和7月份离任；到2019年，高级管理人员仅剩副总经理张鹏宇与首席财务官张丽娜2人，其中张丽娜是在2018年11月15日才正式任职。

张鹏宇、张丽娜离职，也就意味着暴风集团的高级管理人员已全部离职。

（截图来自暴风集团2018年年度报告，该年报发布日期是2019年5月20日）

暴风集团于2019年5月20日发布经更新后的2018年年度报告，据报告披露的董事、监事、高级管理人员和员工情况看，集团董事赵军、董事兼首席财务官姜浩、监事会主席李永强、助理总裁李媛萍、职工代表监事刘鹏也已先后离职。

（截图来自暴风集团2018年年度报告，该年报发布日期是2019年5月20日）

值得一提的是，整个暴风集团（包括主要子公司）在2017年初，其在职员工高达1345人，其中归属于母公司的在职员工高达540人；然而到2019年初，归属于母公司的在职员工仅剩145人。

据暴风集团每年发布的年度报告显示，从2015年至2018年，暴风集团（包括主要子公司）在职员工合计分别为774人、1345人、762人、651人；其中归属于母公司的在职员工数量分别为430人、540人、387人、145人。

另外，10月31日，暴风影音官网、APP无法打开。暴风集团一位员工告诉猎云网，与高管离职没有直接关系，是服务器损坏，正在维修。

仅普通员工在岗，拖欠工资说法不一

在其全部高管离职消息披露后，猎云网也于昨日下午前往其新的办公地点了解暴风集团实际运营情况。

暴风集团曾于9月4日发出办公地址和联系方式的变更报告，其曾经的办公地址位于首享科技大厦，据中介机构透露，暴风曾租下6层、10层、13层。目前，暴风集团已全部从首享科技大厦搬离。

暴风集团新办公地点位于北京市海淀区北太平庄路2号21号楼5层。从大楼外观看，其所在的五层办公区域的面积大概在200平米左右。在内部楼层导览栏，猎云网未发现暴风集团的名称。

猎云网注意到，暴风集团专门雇有保安在办公区值守，不允许无关人员进入。

（图：暴风集团前台）

在暴风集团公司门外，一位员工表示，她也是刚刚看媒体报道才知道高管离职消息，公司在此之前并没有对内部员工告知此事，而此前自己也没有察觉出异样。

当猎云网向该员工表示希望可以直接向暴风集团高层了解情况时，该员工表示，公司管事的人员都不在，公关也不在，公司里只有普通员工。

“公司人没多少，离职挺多的，都发不起工资了，谁还在这，有本事的早跳槽了。”职守在暴风集团前台的保安人员告诉猎云网，“公司已经有好几个月没有发工资了。”

猎云网向上述负责广告销售的员工进行求证。该员工称，公司原本发工资的日期在月初，后改到月末。对于公司是否拖欠工资，该员工表示“不好回答”。

值得一提的是，在该员工的字里行间里并不能感觉到暴风集团正面临危机。“刚来的的时候福利挺好的，这一年也没有什么大的影响，福利工资都是正常，其实大家都感觉不出什么，就是外面消息比较多。”上述员工告诉猎云网。

但是昨日，在新浪财经的微博下，也有网友表示，暴风集团已有半年未发工资。但目前尚未确定该网友是否是公司的在职员工。

暴风集团曾在10月22日对外发布的公告中称，受上述经营状况的不利变化及其他各方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失。

对于暴风集团当前运营情况，上述员工表示，基本是一切正常，业务什么的也没受影响。

下午接近六点时，暴风集团另一位内部员工告诉猎云网，此时在办公室办公的员工大概有十几位，有一部分在职员工没有在办公室。

2019年前三季度亏损6.5亿，“暴风中”的暴风集团何去何从？

暴风集团10月30日发布的2019年第三季度财报显示，2019年前三季度，暴风集团的营收为9360万元，同比下滑90.95%；净利润亏损6.5亿元，上年同期亏损2.28亿元，同比亏损增加了184.50%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为4.32亿元。

根据暴风集团披露，其中较大的亏损来自于公司2019年1月至9月期间计提相应的资产减值准备2.89亿元（未经审计）；以及公司丧失深圳暴风智能科技有限公司控制权确认投资收益2.8亿。

然而，暴风集团将公司收入严重下降的原因归结为受互联网行业的整体冲击，融资渠道受限等原因，公司资金压力较大，影响公司业务的发展，导致收入下降。

从暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，到现在偌大集团无一高管。可以说，暴风集团败在了冯鑫以小博大的资本野心上。

在冯鑫决定用2.6亿元去撬动50亿资金、并接受一系列对赌协议、附加无限连带责任等条件时，击溃暴风集团的地雷就此埋下。

52亿浸鑫基金主要投向MP&Silva，最终以MP&Silva破产告终。因无按合同履行承诺，暴风集团也被昔日同伴一纸诉状告上法院。

根据暴风2019年上半年报告，光大浸辉及上海浸鑫以公司和冯鑫未能履行《关于收购MP&SilvaHolding S.A.股权的回购协议》的约定为由，对公司及冯鑫提起股权转让纠纷诉讼，要求公司及冯鑫承担损失赔偿责任。涉及金额7.51亿元。

上海歌斐资产管理有限公司要求公司受让其所持有的暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）100%财产份额，并履行支付转让价款的义务。涉及金额4.68亿元。

一旦暴风集团这两起诉讼败诉，其将面临的是11亿元的债务。这对于已经亏损了6.5亿元的暴风集团来讲可能是致命一击。

正遭遇“暴风袭击”的暴风集团股价也是令人担忧，继昨日跌停之后，10月31日，暴风集团再度跌停，截至下午三时，股价报4.67元，总市值15.39亿元；今日开盘，暴风集团以4.20元股价直接跌停。

这个风雨飘摇中的公司在2015年于创业板上市后，也迎来过高光时刻。暴风集团曾创下40天36个涨停的辉煌战绩，股价一度从7.14元的发行价暴涨至327.01元，市值逼近400亿元。

然而，迄今为止，暴风集团已经多次发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告。

关于管理人员和技术人员流失的风险及应对措施，暴风集团在2019年上半年报告中提到：如果公司在人才管理方面协调失当，或其它因素造成管理人员和技术人员流失，将可能对公司业务经营的稳定性产生不利影响。

暴风集团给出的应对措施是，将采取有效的绩效奖励制度和激励措施，通过扁平化的组织决策结构和人性化的管理机制，确保管理人员和技术人员的稳定。

关于偿债风险的应对措施是：公司将聚集主业，改善主营业务的盈利能力，通过经营收益或业务合作偿还部分债务；积极与债权人协商，努力达成有效的和解方案。

暴风集团在报告中还提到，预计公司2019年年末的净资产为负，对此的应对措施是，加快产品结构化调整，增加新业务，对市场用户垂化定位，推出明确差异化策略，增加公司的持续经营能力；积极与客户、供应商沟通，并进行债务重组，回笼部分资金或减少负债，用于公司业务发展；删减冗余业务，精简人员，大幅缩减运行成本，提升劳动效率，降低成本费用；创新融资渠道，加强与金融机构沟通，优化融资模式，减少债务风险；优化资产负债，提升净资产水平。

然而，暴风集团的主营业务主要包括暴风电视、暴风影音、暴风魔镜三部分，冯鑫曾在2018年初提出“All for TV”，但押注暴风TV这步棋并未见成效。如今的暴风又有哪个大佬敢来接盘？

一把手入狱、高管流失、亏损严重、债务风险、业务受困、融资无望，暴风集团还能“暴走”吗？