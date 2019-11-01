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福特宣布新一代车载娱乐系统：大屏，支持OTA升级

2019-11-1 14:01:27来源：爱活网作者：penylo责编：远洋评论：

福特正式宣布了新一代车载互联娱乐系统SYNC 4，并宣布从2020年开始部分新车型都将获得新系统以及OTA整车空中软件升级技术。从运算速度上来看SYNC 4将是SYNC 3系统的两倍，操作和反应更为流畅，并可配置多种智能应用。

根据计划，SYNC 4将会支持Carplay和Android Auto手机互联，通过SYNC AppLink功能可以显示诸如Waze、Ford + Alexa等应用也可以与车机无线连接，并且可以直接在智能手机上对各种车辆功能（如灯光、空调、收音机等）进行控制。车内还将搭载无线充电版。

同时SYNC 4可适配介于8英寸至15.5英寸之间的高清触屏，采用全新交互设计，新增的多任务显示功能将屏幕分成大、小两块区域，将按需显示不同功能，减少驾驶者的切换操作频率，避免在驾驶过程中分散注意力。

SYNC 4将标配云平台连接功能，通过与云端数据连接，导航功能可以实时更新当前路况。基于云的语音处理功能将使SYNC 4更加智能地理解语音语义，结合大数据为驾驶者提供合理建议，例如附近餐厅查询，导航习惯，常用联系人等等。

此外SYNC 4还包括数字手册以及车内音频娱乐平台SiriusXM with 360L，提供个性化推荐内容。

有意思的是，国内的福特SYNC+将与SYNC 4采用并行策略，可以根据不同车型支持12英寸以上高清触摸屏，采用NXP i.MX 8多核车用处理器，提供更符合国人习惯的AI语音交互，智慧导航等功能，并支持OTA升级。

虽然不知道两个系统之间未来如何互通，但可以确定的是福特的车载系统已经开始全面进入车载互联的时代，即使是定价入门的车款也能获得不错人机互动体验以及互联网络功能，不必再垂延高端车型。

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关键词：福特

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