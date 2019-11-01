日本知名游戏媒体Fami通和电击PlayStation正式开通合作微博

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月1日消息 日本著名游戏杂志Fami通和电击PlayStation今日正式开通官方合作微博账号，同时两家杂志的编辑长们齐露脸并向微博网友们致以问候。官方表示今后会努力为大家提供最新最热的游戏相关资讯和特集。
身着红色T恤的是电击PlayStation编辑长千木良先生和身着天蓝色T恤的Fami通编辑长林先生在视频中表示今后将会为大家提供日本最新的游戏消息，同时还会不时地在微博上进行转发抽奖活动。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有