日本知名游戏媒体Fami通和电击PlayStation正式开通合作微博

IT之家11月1日消息 日本著名游戏杂志Fami通和电击PlayStation今日正式开通官方合作微博账号，同时两家杂志的编辑长们齐露脸并向微博网友们致以问候。官方表示今后会努力为大家提供最新最热的游戏相关资讯和特集。

身着红色T恤的是电击PlayStation编辑长千木良先生和身着天蓝色T恤的Fami通编辑长林先生在视频中表示今后将会为大家提供日本最新的游戏消息，同时还会不时地在微博上进行转发抽奖活动。