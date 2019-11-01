曾与视觉中国并列风口，全景视觉因一张图片与茅台对簿公堂

11月1日下午消息，据中国经济网报道，曾一度与视觉中国并列风口的图片提供商，北京全景视觉网络科技股份有限公司因一张图片与贵州茅台酒股份有限公司对簿公堂。

判决书显示，全景网络向北京市海淀区人民法院提出诉讼请求，全景网络享有涉案图片的著作权，贵州茅台未经全景网络许可，在微梦公司实名认证的新浪微博帐号“国酒茅台官微”中使用了涉案图片，侵害了全景网络享有的信息网络传播权，要求贵州茅台和微梦公司共同赔偿经济损失8500元及合理开支1500元（公证费），合计1万元。然而，法院对于全景网络的诉讼请求并未给予全部支持。

天眼查数据显示，全景网络是新三板上市企业，运营主体为北京全景视觉网络科技股份有限公司，成立于2005年11月，注册资本约为1.44亿人民币，法定代表人为吕辰，公司主要经营范围包括：摄影服务；图像处理、制作；电脑图文设计、制作；转让自有技术、提供技术咨询等。公司十大股东信息显示，吕辰为公司最大股东，持股比例45.79%，第二大股东为北京全景乐图投资中心（有限合伙），持股比例为14.21%。

天眼查数据显示，从2019年4月29日至2019年10月31日，全景网络共产生5000条法律诉讼。

新浪财经此前的报道指出，全景网络并不回避其利用“维权式营销”的手段来增加收入及挖掘潜在客户。根据全景网络提供的历年维权收入数据显示，2017年公司维权收入487.81万元，占总收入的3.47%；2018年维权收入4748.53万元，占总收入的31.75%。全景网络承认，从业务收入贡献比例来说，现阶段维权是构成公司营收的主要业务模式之一。此外，即使全景网络2018年的第一大客户腾讯，2018年至2019年期间都与全景网络有着200多起版权纠纷。