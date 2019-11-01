男子吃面付100万被退还系收银设备故障，店家面钱都没收到

IT之家11月1日消息 今日“男子吃面付100万”的新闻引发热议，不少网友认为是店家炒作，因为支付平台对转账有一定限额，不可能扫码支付100万。

现在澎湃新闻给出了更详细的报道，报道称，店家澄清账上并未有100万流水，实为收银设备故障。报道称，该店陈店长表示，我们也看到了网上有很多质疑，也觉得奇怪，便请美团的工作人员来帮我们核实一下。美团工作人员来了之后发现当手机支付扫到条形码时，确实会出现七位数字，并且这个数字也确实在我们系统后台存在。应该是顾客在付款的时候手机误扫到了这个条形码，才导致出现付款100万的情况。

陈店长说，当时看到系统出现这么多钱也很着急，问美团也说确实存在这么大一笔钱，所以就想着及时把钱还给顾客。我们并不存在炒作行为，真的很冤枉，不说100万，我们连100块的充值钱也没收到，而且名誉也受到了损失。

店长的说法也得到了美团方面的证实，美团方面表称餐饮类商户的单笔扫码支付不会出现单笔线上支付100万的情况。经核查，近期未在系统中查询到与此笔金额相符的交易流水。视频中截图为“储值余额”，可能存在的情况为该商户收银员在手工录入收款时，选择以“现金”科目录入该笔款项，同时将收款金额填写为错误金额。