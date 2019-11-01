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微软官方商城双11特惠提前享：Xbox One X超时空特别版2999元

2019-11-1 15:35:50来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

IT之家11月1日消息 微软官方商城双11特惠提前享活动正在进行中，Xbox One X游戏机全系列直降1000元、现仅售2999元，Xbox One S青春版直降500元、仅售1399元，下单享招商银行信用卡24期免息，点此前往

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具体活动详情：

  • 【新品】Xbox One X 1TB 超时空特别版，￥3999→￥2999，点此购买

  • Xbox One X 1TB 《极限竞速 7》套装，￥3999→￥2999，点此购买

  • Xbox One X 1TB 消光黑，￥3999→￥2999，点此购买

  • Xbox One S 1TB 家庭套装（核心重铸+索尼克：力量），￥2338→￥2099，点此购买

  • Xbox One S 1TB 双手柄套装，￥2628→￥1899，点此购买

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以下Xbox游戏手柄享受促销新低价：

  • Xbox 无线控制器 冰雪白，￥418→￥329，点此购买

  • Xbox 无线控制器 湛蓝，￥448→￥379，点此购买

  • Xbox 无线控制器 战争红（特别版），￥448→￥359，点此购买

  • Xbox 无线控制器 页岩灰，￥448→￥379，点此购买

  • Xbox 无线控制器 蓝灰色，￥458→￥379，点此购买

  • Xbox 无线控制器 丛林武力，￥448→￥379，点此购买

  • 微软 Xbox 无线控制器 大镖客，￥488→￥399，点此购买

  • 【新品】微软 Xbox 无线控制器 宝石蓝特别版，￥499→￥399，点此购买

  • 【新品】微软 Xbox 无线控制器 暗夜行动特别版，￥499，点此购买

此外，微软官方商城双11大促火热进行中，教育专区立享9折特惠，点此前往

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关键词：Xbox One

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