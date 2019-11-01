微软官方商城双11特惠提前享：Xbox One X超时空特别版2999元

IT之家11月1日消息 微软官方商城双11特惠提前享活动正在进行中，Xbox One X游戏机全系列直降1000元、现仅售2999元，Xbox One S青春版直降500元、仅售1399元，下单享招商银行信用卡24期免息，点此前往。
具体活动详情：
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以下Xbox游戏手柄享受促销新低价：
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微软 Xbox 无线控制器 大镖客，￥488→￥399，点此购买；
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此外，微软官方商城双11大促火热进行中，教育专区立享9折特惠，点此前往。