双11临近，国家广电总局整顿电商直播

IT之家11月1日消息 今天，国家广播电视总局发布关于加强“双11”期间网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知。其中指出，要坚持正确导向，强化节目管理；规范服务内容，维护群众利益；加大公益广告播出力度；服务国家大局，助力脱贫攻坚；加强监督管理，营造良好环境。

在一年一度的“双11”来临之际，规范网络视听电子商务直播节目和广告节目秩序，营造良好网络视听环境，事关人民群众切身利益。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实意识形态工作责任制，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，进一步加强网络视听电子商务直播节目和广告节目管理。

一、坚持正确导向，强化节目管理。网络视听电子商务直播节目和广告节目（含资讯服务、植入广告、“创意中插”、直播购物、购物短视频等）是网络视听节目服务的重要组成部分，节目内容既要遵守广告管理法律法规，也要符合网络视听节目管理相关规定。要认真落实“广告宣传也要讲导向”的要求，切实增强政治意识、导向意识、责任意识和法律意识，将导向管理贯穿到节目制作、审核、播出等各个环节，把好导向关、内容关、人员关。要坚持把社会效益放在首位，大力弘扬社会主义核心价值观，树正气讲品位讲格调，积极传播正能量。

二、规范服务内容，维护群众利益。各网络视听节目服务机构要严格落实企业主体责任，坚守诚信原则，坚决维护人民群众切身利益。要坚守底线红线，节目中不得包含低俗、庸俗、媚俗的情节或镜头，严禁丑闻劣迹者发声出镜。网络视听电子商务直播节目和广告节目用语要文明、规范，不得夸大其辞，不得欺诈和误导消费者。

三、加大公益广告播出力度。各网络视听节目服务机构应加大公益广告节目播出比例，均衡配置公益视听广告节目和商业视听广告节目。

四、服务国家大局，助力脱贫攻坚。各网络视听节目服务机构要积极服务国家经济社会发展总体战略，当前特别是要响应国家脱贫攻坚重大部署，通过直播电商、短视频等手段，让网络视听电商服务成为推介贫困地区农特产品的重要渠道，扩大覆盖面和影响力，助力产业扶贫。充分利用大数据、人工智能、区块链等新技术，针对不同贫困地区、群众的特点，把扶贫产品精准推送到有需求的用户，让网络视听电商更好地服务基层、服务群众。

五、加强监督管理，营造良好环境。各级广播电视管理部门要强化属地管理责任，会同相关部门加强对“双11”期间辖区内网络视听节目服务机构播放网络视听电子商务直播节目和广告节目的监看管理。要及时回应群众关切，对监看发现、群众举报的网络视听服务活动中的违法违规行为，依法依规予以处置。