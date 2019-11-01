华为丁耘：中国2020年将成为全球规模最大的5G市场

因为5G，今年的中国国际信息通信展览会备受关注。三大运营商正式启动了5G商用，并宣布了5G商用套餐。在展馆外墙上，除了三大运营商的5G宣传之外，最显眼的恐怕就是华为海报的Slogan：全力支持中国运营商引领全球5G。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘也在不断重复着“要帮助运营商建设最好的5G”。

运营商要想建设最好的5G，就必须要把网络建设作为基础，在投资、频谱效益、性能体验等方面获得最佳平衡，实现效益最大化。而这些是华为所擅长的，丁耘表示，华为要帮助运营商把钱花在刀刃上，要帮助运营商建设一个面向未来演进的网络，同时在5G网络建设过程中，要帮助运营商在5G建设过程中，设备更节能，网络更智能。

“中国明年会成为5G规模和用户数最大的市场，在面向2B的探索上，中国也将走在前列，引领全球。”丁耘预判道。

建设最好的5G必须走SA道路

2019年中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部副部长陈肇雄与中国移动、中国联通、中国电信共同启动5G商用仪式，标志着中国正式进入5G商用时代。

作为设备厂商，华为希望能够全力支持中国运营商建设最好的5G。

那么，什么是最好的5G？

华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，对于消费者而言，最好的5G意味着人人用得起，比4G有更好的体验，对于政府和行业而言，5G是推动中国数字经济发展，使能千行百业的高速引擎；对于运营商而言，建设最好的5G则是将有限的资金投在刀刃上。

“最好的5G，网络是基础，而商业成功则是目标。只有商业成功了，才能真正促进5G产业繁荣发展。”丁耘表示。

在网络建设方面，要坚定走SA架构。上行大带宽、低时延以及海量连接，是整个行业数字化、智能化的必然需求。5G面向千行百业的这些特性只有在SA组网架构下才能淋漓尽致地发挥。

除此之外，在中国市场，中国电信和中国联通在今年9月份宣布要实现共建共享。丁耘认为，没有共建共享的时候，NSA和SA网络都可以，但在共建共享的场景下，SA几乎是唯一的选择。

“大家知道NSA和SA最大的不同，一个基站要连到两个核心网，要连到一个4G和5G的核心网

。任何一个城市，核心网可能是任何一个厂家，这样的话，每个城市从以前的基站和核心网1-2个接口对接，变成8-10个接口的对接。对接难度非常大。”丁耘举例道，“SA可以大幅度降低网络部署的难度和复杂度，5G部署将会更加简洁。”

因此，丁耘认为要想建设最好的5G网络，必须要坚定的走SA道路。

钱要花在刀刃上

作为设备厂商，华为要帮助运营商来建设最好的5G网络。丁耘主要强调了2点：把钱花在刀刃上；以及建设面向未来演进的网络。

所谓将钱用在刀刃上，华为向运营商提供了“Smart Capex”产品，可以帮助运营商决策在哪建设5G网络投资效率最高，投资回报最高。

其次，丁耘要求华为的设备一定能够面向未来。要提供基础全场景、全频谱的产品和解决方案，包括160M、200M宽频宏站。

除了在成本方面帮助运营商解决建设5G的困境之外，在实际建网过程中遇到的耗电问题，丁耘也要求华为的设备要做到节能，网络智能，以此来帮助运营商解决5G耗电量大的担忧。

在设备功耗方面，丁耘解释很多人表示5G设备功耗会比4G大3倍，准确的说这是峰值更好，而一个基站每天能够在峰值高功耗的时间大概在20%-30%之间，剩下大量时间实际到不了峰值。

因此，华为的做法是提升整个设备功耗效率，同时实现设备在非峰值运作时功耗下降。

“可以毫不夸张的说，我们的基站一定是最省电的，不管是峰值功耗还是静止的功耗。”丁耘表示。

另外，在网络智能方面，华为提出Powerstar解决方案，通过人工智能学习，判断何时关闭部分载频，同时不影响网络KPI。

“在设备节能方面，我们基于芯片化，散热材料，新材料，高效率的功放，还有算法层面，做到设备级的节能，我们目前设备节能比较明显，比其他厂家有20%到30%的减少；在网络智能化方面也有15%-20%的减少，丁总要求我们还要继续降低。”华为中国区运营商Marketing部部长杨涛补充道。

中国将是全球规模最大5G市场

作为华为运营商BG的负责人，丁耘可以说是走遍了全球5G市场，并参与了众多国家的5G建设。与海外其他国家相比，丁耘认为，中国市场的5G建设虽然不是走的最快的，却会是全球规模最大的。

“明年，中国5G市场规模最大，用户规模也是最大的。”丁耘认为。

今年是中国5G元年，三大运营商纷纷抓紧了5G基站的部署。工信部副部长陈肇雄在讲话中透露，预计到今年年底，全国开通的5G基站数量将超过13万座。

来自GSMA首席执行官洪曜庄的预测，作为全球最大的移动市场，中国在2025年预计将成为全球最大的5G市场，届时中国市场的5G连接数将达到4.3亿。

除了市场规模之外，丁耘更看好中国在2B的探索上，他认为中国在2B的探索上已经走在了全球前列，在5G大潮里有可能引领全球。