苹果AirPods Pro详细拆解报告：结构精巧，意外的纽扣电池（多图）

专业拆解网站ifixit.com近日对苹果公司最新的产品AirPods Pro无线耳机进行了拆解。这款热门产品在前天突然发布，没有发布会，但关注度极高。

拆解正式开始，AirPods Pro带有一个仿佛是牙线盒的保护套，可以打开以露出两个小小的耳机头。

背后则是一个短粗的合页及一个配对按钮。

在正式动刀子之前，先用X射线照射一下，避免遇到阻碍。

摊牌时间到了！“Pro”带来了什么？可更换的硅胶头可实现专业的噪音隔离和增强贴合度。

短而坚固的机身，以及短粗的充电盒。添加了网状格栅以实现压力均衡。

底部的麦克风部分收缩了，并使耳机边缘倾斜以进行更好的语音录制和通话。

盒子内部写着型号是A2190。

左右耳机则别标记为A2083和A2084。

盒子底部，仍旧能看到触点——用于充电的弹簧触点。

看看最容易取下的硅胶部分，大多数耳机的硅胶塞子会套在耳塞外侧的凹槽上。Apple使用了一些花哨的工程设计，这导致它的硅胶耳套跟其他牌子耳机都不兼容。这意味着当您的耳机套撕裂或丢失时，Apple至少会为他们的官方配件赚到4美元。

用卡钳夹住耳机，从融合线开始切开耳机。

用卡钳夹住耳机，从融合线开始切开耳机。

我们发现里面最讨厌的东西是……胶水。

我们发现的第二件事是……等等……纽扣电池？真是惊喜啊……

将耳机这部分连接在一起的是一个ZIF连接器，上面涂有一层胶水，保证它们在晃动的时候也不会脱落。

电池与耳机壳连接采用橡胶状的耐酒精粘合剂。这导致我们只能挖开它。

电池是由焊接电缆跟其他电子部件连接的，因此即使可以看到它，但仍不容易更换。

其实三星的Galaxy Buds也采用类似电池，纽扣形状锂离子电池，但是Galaxy Buds的电池大一点，型号为CP1254，而AirPods Pro中的电池标记为CP1154。CP1154的体积比200 mWh的CP1254少14%。所以从体积上大概估算该电池容量168 mWh。与AirPods 2中的93mWh圆柱电池相比提升不小。

拿下电池继续挖掘。透明的塑料支架将扬声器部分固定到位。

在之后是内部麦克风，苹果就是使用这麦克风来调整你正在收听的声音的，并确定耳机佩戴是不是到位，以保证降噪效果。

上面有个小巧的音圈，工作方式与其他任何耳机一样。电流在线圈中产生电磁场，该电磁场使扬声器将声音震动打入你的耳朵。它还会创造“抗噪声”，就是反相声波，以消除环境噪声。

回到AirPod的后部，我们断开了一个非常小巧的同轴电缆连接器，并解开了Apple的自定义SiP封装结构（H1和其他芯片所在的地方）。

这个小巧的主板甚至比我们上次看到的那个还要小，并且与标准的AirPods相比，Apple在AirPods Pro中可能提供了很多额外的空间。

尽我们所能，也无法撬开这个封装，不得不说，封装之工艺真好。

再次回到底部，开始切耳机壳。

这部分无法复原了，都是切开的。

清除塑料后，耳机柄内的所有东西都呈长丝状。

在内部，我们发现：几个金色麦克风，一些镀金的天线硬件，与这些连接的是SIP封装部分。

一个神秘的黑色矩形两侧是金属支架，这是新的电容压力传感器吗？如果是这样，很可能是电容传感器记录了手指的敲击，或者是微小的传感器感应到挤压。

耳机部分到这就拆解完毕了，现在拆盒子。

相比耳机，这个其实要省事的多。

拽出来，电池跟其他连接部分就都出来了。

耳机盒子上有主板，上面有L476MGY6 A5芯片，博通的59356a2kubg无线充电模块，这些跟上代一样。

背后是德州仪器的TI 97A4PQ1和恩智浦的610A3B KN3308充电集成电路。

这个银色小家伙在顶部附近，就在Pods的充电之间。这是为了什么？看起来有点像麦克风？

AirPods耳机盒的电池分为两部分，容量为1.98 Wh。

Lightning口确实仍然是模块化的——如果损坏，从理论上讲可以更换，嗯，理论上而已。

至此拆解完毕。苹果的官方说明中谈到AirPods是不可修复的，只能更换。其实从结构上看，是有修复可能的，耳机部分的电池+放大器+硬壳等等都可以拆出来。话虽如此，仍然没有很好的方法来完美恢复AirPods，主要是外壳的问题，除非你碰巧在工厂的AirPods装配线上工作。

考虑到所有这些，ifixit给出了可维修性指数为0分的成绩，倒是一点也不会让人感到惊讶。这意味着，这产品坏了是没办法维修的。